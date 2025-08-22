 మీరు నా వద్దకు రావొద్దు.. నేను వేరొక మహిళతో..! | PHC Ravinder Suspended in Karimnagar | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మీరు నా వద్దకు రావొద్దు.. నేను వేరొక మహిళతో..!

Aug 22 2025 9:17 AM | Updated on Aug 22 2025 9:17 AM

PHC Ravinder Suspended in Karimnagar

కుటుంబ పోషణ మరిచిన  ప్రభుత్వ ఉద్యోగి 

మనోవేదనతో ప్రజావాణిలో ఫిర్యాదు చేసిన బాధిత కుటుంబం 

ఉద్యోగిని సస్పెండ్‌ చేస్తూ పెద్దపల్లి కలెక్టర్‌ ఉత్తర్వులు జారీ

పెద్దపల్లిరూరల్‌: పరాయి మహిళ మోజులో పడి కట్టుకున్న భార్య, కన్నబిడ్డలను పట్టించుకోని భర్తకు సఖి కేంద్రం నిర్వాహకులు కౌన్సెలింగ్‌కు యతి్నంచినా సహకరించలేదు. ఆగ్రహించిన పెద్దపల్లి జిల్లా కలెక్టర్‌ కోయ శ్రీహర్ష సస్పెండ్‌ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీచేశారు. జిల్లా సంక్షేమ శాఖ ఇన్‌చార్జి అధికారి వేణుగోపాలరావు బుధవారం విలేకరులకు ఈ వివరాలు వెల్లడించారు.

 కరీంనగర్‌ జిల్లా జమ్మికుంట ప్రాంతానికి చెందిన రవీందర్‌ (ఓదెల పీహెచ్‌సీలో ఫార్మసిస్ట్‌) కు భార్య, ఓ కుమారుడు, కుమార్తె ఉన్నారు. కొంత కాలంగా పరాయి స్త్రీ మోజులో పడిన రవీందర్‌.. భార్యాబిడ్డల పోషణ పట్టించుకోవడం మానేశాడు. పోషణ భారం కావడంతో ఆయన భార్యాపిల్లలు ఇటీవల ప్రజావాణిలో కలెక్టర్‌ కోయ శ్రీహర్షకు ఫిర్యాదు చేశారు. స్పందించిన కలెక్టర్‌.. ఆయనకు కౌన్సెలింగ్‌ ఇచ్చి కుటుంబంతో కలిసి ఉండేలా చూడాలని జిల్లా సంక్షేమశాఖ, సఖి కేంద్రం నిర్వాహకులను ఆదేశించారు.

 వారు పలుమార్లు కౌన్సెలింగ్‌ పిలిచినా సహకరించలేదు. ఉద్యోగం చేసే పీహెచ్‌సీకి వెళ్తే.. “మీరు నా వద్దకు రావొద్దు.. నేను వేరొక మహిళతో సహజీవనం చేస్తే తప్పేంటి’ అని దబాయించాడు. అవసరమైతే కోర్టుకు వెళ్లొచ్చంటూ నిర్లక్ష్యపు సమాధానం ఇచ్చాడు. ఈ వ్యవహారంపై స్త్రీ, శిశు సంక్షేమశాఖ ద్వారా కలెక్టర్‌కు సమగ్ర నివేదిక అందించారు. ఆగ్రహించిన కలెక్టర్‌.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పరివర్తన నియమావళి చట్టం ప్రకారం రవీందర్‌ను విధుల నుంచి సస్పెండ్‌ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీచేశారు.   

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

#HBDChiranjeevi : 70 ఏళ్ల గాడ్‌ ఫాదర్‌.. 'చిరంజీవి' బర్త్‌డే స్పెషల్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ లో సందడి చేసిన సినీ నటి శ్రియా శరణ్ (ఫొటోలు)
photo 3

మెగాస్టార్ చిరంజీవి బర్త్ డే.. ఇవి మీకు తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 4

బలగం బ్యూటీ కొత్త సినిమా.. గ్రాండ్‌గా పూజా కార్యక్రమం (ఫోటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న నాగచైతన్య దంపతులు (ఫోటోలు)

Video

View all
Padma Vibhushan Chiranjeevi Inspirational Journey 1
Video_icon

Megastar Chiranjeevi: స్ట్రగుల్స్ నుంచి స్టార్డమ్ వరకు..!

Magazine Story On Chandrababu Govt Conspiracy On Disable People Pension 2
Video_icon

Magazine Story: దివ్యాంగుల నోటికాడ కూడు లాక్కొని ఏం సాధిస్తావు బాబు?
Russian Attack On US Electronics Plant In Western Ukraine 3
Video_icon

ఆగని రష్యా, ఉక్రెయిన్ దాడులు
Cine Workers Strike Latest Updates 4
Video_icon

టాలీవుడ్ లో కొనసాగుతున్న ప్రతిష్టంభనకు తెర
Thalapathy Vijay Clarity On Alliance During TVK Maanadu Event 5
Video_icon

పొత్తులపై దళపతి క్లారిటీ
Advertisement
 