 అర్ధరాత్రి ఇంట్లోకి చొరబడి యువతిపై కత్తితో దాడి | narsingi stalker knife attack on young woman arrested | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అర్ధరాత్రి ఇంట్లోకి చొరబడి యువతిపై కత్తితో దాడి

Jan 5 2026 10:46 AM | Updated on Jan 5 2026 11:23 AM

narsingi stalker knife attack on young woman arrested

హైదరాబాద్‌: నిన్ను ప్రేమిస్తున్నా.. నా ప్రేమను అంగీకరించాలని ఓ యువకుడు ఓ యువతి ఇంట్లోకి చొరబడి కత్తితో దాడిచేశాడు.  నార్సింగి పోలీస్‌స్టేషన్‌ పరిధిలో జరిగిన ఈ సంఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది .  స్థానికులు, పోలీసులు తెలిపిన మేరకు.. అలకాపూర్‌ టౌన్‌షిప్‌లో ఓ యువతి(21) మరో ఇద్దరు యువతులతో కలిసి ఓ ఫ్లాట్‌ అద్దెకు తీసుకుని ఉంటుంది. అదే భవనంలో కొనసాగుతున్న ఓ హోటల్‌లో  వెయిటర్‌గా పర్వతాల రోహిత్‌(23) పనిచేస్తున్నాడు. ఈనెల 1న యువతి కొత్త సంవత్సరం వేడుకల అనంతరం  అర్ధరాత్రి ఇంటికి వచ్చింది . 

అప్పటికీ ఆమె మిత్రులు రాకపోవటంతో తలుపు తెరచి ఉంచి నిద్రకు ఉపక్రమించింది. రెండు నెలలుగా ప్రేమిస్తున్నానని వెంటపడుతున్న రోహిత్‌ అదే అదనుగా ఇంట్లోకి చొరబడ్డాడు. యువతి అతన్ని గమనించి అరవటంతో కత్తితో దాడి చేశాడు. ఈదాడిలో యువతి చేతికి గాయమైంది. అయినా అతను  అసభ్యంగా ప్రవర్తించి పరారయ్యాడు. దీంతో బాధితురాలు ఈనెల 2 నార్సింగి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.  ఈవిషయమై సెక్టార్‌ ఎస్సై మునీందర్‌ను వివరణ కోరగా యువతిపై కత్తితో దాడి, అసభ్యంగా ప్రవర్తించిన రోహిత్‌పై ఫిర్యాదు వచ్చిందని, నిందితునిపై  కేసు నమోదు చేసి అరెస్టు చేసి రిమాండ్‌కు తరలించామన్నారు.  

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

భక్తజనంతో కిక్కిరిసిన మేడారం (ఫొటోలు)
photo 2

'మిస్టర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్' మూవీ టీజర్‌ విడుదల (ఫొటోలు)
photo 3

విజయవాడలో పుస్తక మహోత్సవం సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

విజయవాడ : వేడుకగా ముందస్తు సంక్రాంతి సంబరాలు (ఫొటోలు)
photo 5

దుబాయి ట్రిప్‌లో భార్యతో కలిసి రాహుల్ సిప్లిగంజ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Telangana Girl Nikita Killed In America by Lover Arjun Sharma 1
Video_icon

అమెరికాలో తెలంగాణ అమ్మాయి దారుణ హత్య

KSR Live Show On YS Jagans Key Role In Bhogapuram Airport 2
Video_icon

ఉత్తరాంధ్ర రూపురేఖలు మార్చిన ఏకైక మగాడు
Trump Warning To Colombian President Gustavo Petro 3
Video_icon

నెక్స్ట్ నువ్వే.. జాగ్రత్త! కొలంబియాకు ట్రంప్ మాస్ వార్నింగ్
Man Brutal Killing In Sri Sathya Sai District 4
Video_icon

పోలీసుల ఎదుటే.. వేట కొడవళ్లతో..!
Lover Attack On Woman At Manikonda Hyderabad 5
Video_icon

మణికొండలో కత్తితో ప్రేమోన్మాది హల్ చల్ !
Advertisement
 