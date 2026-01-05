 డే-4.. కొనసాగుతున్న తెలంగాణ అసెంబ్లీ | Telangana Assembly Winter Session 2025 Day 5 Highlights | Sakshi
డే-4.. కొనసాగుతున్న తెలంగాణ అసెంబ్లీ

Jan 5 2026 10:10 AM | Updated on Jan 5 2026 10:49 AM

Telangana Assembly Winter Session 2025 Day 5 Highlights

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: తెలంగాణ శీతాకాల అసెంబ్లీ సమావేశాలు.. నాలుగో రోజు కొనసాగుతున్నాయి. మరికాసేపట్లో.. తెలంగాణ యూనివర్సిటీల సవరణ బిల్లు–2026ను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి ప్రవేశపెట్టనున్నారు. బిల్లుపై చర్చతో పాటు ఆమోదం తెలపనుంది సభ. 

పాల్వాయి హరీష్, బీజేపీ ఎమ్మెల్యే కామెంట్స్‌.. 

  • డీఆర్‌డీఏ అధికారులు అవినీతికి పాల్పడుతున్నారు

  • అధికారుల అవినీతి పై నేను ఎక్కని గడుప లేదు

  • అన్ని స్థాయిల్లో అధికారులకు అవినీతి పై ఫిర్యాదు చేసాం

  • ప్రభుత్వం డీఆర్‌డీఏ అధికారుల పై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నా 

తెలంగాణ జీఎస్టీ సవరణ బిల్లు–2026ను ప్రవేశపెట్టనుంది ప్రభుత్వం. అలాగే.. తెలంగాణ స్టేట్ వేర్‌హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ పెండింగ్ వార్షిక నివేదికలను రిలీజ్‌ చేయనుంది. 
2015-16 నుంచి 2018-19 వరకు ఆడిట్ నివేదికలు టేబుల్‌ చేయనుంది ప్రభుత్వం. దీంతో పాటు హైదరాబాద్ ఇండస్ట్రియల్ ల్యాండ్స్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్(హిల్టన్‌) పాలసీపై షార్ట్ డిస్కషన్ జరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది.

