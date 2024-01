కర్ర సాయంతో కేసీఆర్‌ నడక

సాక్షి, సిద్దిపేట: తెలంగాణ మాజీ సీఎం కే. చంద్రశేఖరరావు చేతి కర్ర సాయంతో నడక సాధన చేస్తున్నారు. ఫిజయోథెరపీ వైద్యుల పర్యవేక్షణలో కేసీఆర్‌ అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ నడుస్తున్నారు. గత నాలుగు రోజులుగా సిద్దిపేట జిల్లా మర్కూర్‌ మండలం ఎర్రవెల్లిలోని తన ఫామ్‌హౌజ్‌లో కేసీఆర్‌ విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో రాజ్యసభ సభ్యుడు సంతోష్‌ కుమారు తన ‘ఎక్స్‌’ ట్విటర్‌ అకౌంట్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు.

With every step, he’s is reclaiming strength, guided by determination and a trusty stick. It's only a matter of time before he walks freely again. pic.twitter.com/8sPTwEOEoU

— Santosh Kumar J (@SantoshKumarBRS) January 17, 2024