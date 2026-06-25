పంచముఖ సంకటహర మహాగణపతిగా ఖైరతాబాద్ గణేశుడు

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హైదరాబాద్: ఈ ఏడాది ఖైరతాబాద్ వినాయకుడు పంచముఖ సంకటహర మహాగణపతి రూపంలో దర్శనమివ్వనున్నారు. అంటే, ఐదు ముఖాలతో కూడిన మహాగణపతి రూపాన్ని ప్రతిష్టించబోతున్నారు. మహాగణపతి కుడివైపు సోమనాథ జ్యోతిర్లింగం, ఎడమవైపు కాళికాదేవి విగ్రహం ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.ఈ ఏడాది ఖైరతాబాద్ వినాయకుడు 70 అడుగుల ఎత్తులో ప్రతిష్టించబోతున్నారు. ఖైరతాబాద్ గణేశ్ ప్రతిష్టలు ప్రతి సంవత్సరం ప్రత్యేకతతో ఉంటాయి. ఈసారి పంచముఖ రూపం భక్తులకు మరింత ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని కలిగించనుంది.
విగ్రహ నిర్మాణాన్ని 82 రోజుల్లో పూర్తి చేయనున్నారు. సుమారు 100కి పైగా శిల్పులు, కార్మికులు ఈ విగ్రహ నిర్మాణంలో పాల్గొననున్నారు.
ఈ ఏడాది 2026 లో వినాయక చవితి పండుగ సెప్టెంబర్ 14వ తేదీ సోమవారం వచ్చింది.
పంచముఖ రూపం
ప్రతి ముఖం ఒక ప్రత్యేక శక్తి, దైవత్వాన్ని సూచిస్తుంది.
సాధారణంగా ఈ రూపం సంకటహరుడు (అడ్డంకులను తొలగించే దేవుడు)గా భావించబడుతుంది.
భక్తులు ఈ రూపాన్ని దర్శించడం ద్వారా అన్ని విధాలైన కష్టాలు తొలగిపోతాయని విశ్వాసం.