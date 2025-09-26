 జూబ్లీహిల్స్‌ అభ్యర్థిని ఖరారు చేసిన కేసీఆర్‌ | KCR BRS Officially Confirmed This Name For Jubilee Hills Bypoll | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

జూబ్లీహిల్స్‌ అభ్యర్థిని ఖరారు చేసిన కేసీఆర్‌

Sep 26 2025 12:38 PM | Updated on Sep 26 2025 1:59 PM

KCR BRS Officially Confirmed This Name For Jubilee Hills Bypoll

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: జూబ్లీహిల్స్‌ నియోజకవర్గం ఉప ఎన్నిక(Jublihills bypoll) కోసం అభ్యర్థిని శుక్రవారం బీఆర్‌ఎస్‌ అధికారికంగా ప్రకటించింది. మాగంటి సునీత(Maganti Sunitha) పేరును ఆ పార్టీ అధినేత కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్‌రావు ఖరారు చేసినట్లు తెలిపింది.  ఈ మేరకు ఎర్రవెల్లి ఫామ్‌హౌజ్‌లో కీలక నేతలతో భేటీ తర్వాత ఈ ప్రకటన వెలువడింది. 

మాగంటి గోపీనాథ్‌(Maganti Gopinath) హఠాన్మరణంతో ఈ నియోజకవర్గానికి ఉప ఎన్నిక అనివార్యమైన సంగతి తెలిసిందే. ఆయన సతీమణి మాగంటి సునీతే పోటీ చేస్తారని ఇది వరకే ఆ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ ఎన్నిక ప్రచార కార్యక్రమాల్లో అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఇప్పుడు అధినేత ఆమోదంతో పార్టీ ప్రకటన చేసింది. అయితే ఈ ఉప ఎన్నికకు సంబంధించి షెడ్యూల్‌ ఇంకా విడుదల కావాల్సి ఉంది.

కేసీఆర్‌కు కృతజ్ఞతలు
జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక అభ్యర్థిత్వంపై సునీత పార్టీ అధినేత కేసీఆర్‌(KCR)కు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. మాగంటి గోపీనాథ్ పట్ల ఉన్న విశ్వాసంతో, నాపై నమ్మకం ఉంచి జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గ ఉపఎన్నికలో భారత రాష్ట్ర సమితి అభ్యర్థిగా పోటీ చేసే అవకాశం కల్పించారు. ఇందుకుగానూ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్‌కు, కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్‌కు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఈ ఎన్నికల్లో మీ అందరి మద్దతు, ఆశీర్వాదం నాపై ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అని అన్నారామె. 

ఇదీ చదవండి: ‘పవర్‌’ఫుల్‌ పోస్టులే కావాలి

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు సింహ వాహనంపై స్వామివారు (ఫొటోలు)
photo 2

నాలుగో రోజు నవరాత్రుల పూజలో యాంకర్ లాస్య.. (ఫొటోలు)
photo 3

రంగస్థలం బ్యూటీ పూజిత పొన్నాడ బ్యూటీఫుల్ లుక్స్.. (ఫొటోలు)
photo 4

కోఠి ఉమెన్స్ కాలేజీలో బతుకమ్మ వేడుకలు..అదరగొట్టిన అమ్మాయిలు (ఫొటోలు)
photo 5

నెల్లూరులో సందడి చేసిన యాంకర్ సుమ, మీనాక్షి చౌదరి (ఫొటోలు)

Video

View all
Minister Nara Lokesh Criticizes AU Students agitation 1
Video_icon

ఏయూ విద్యార్థుల ఆందోళనపై మంత్రి లోకేష్ విమర్శలు
YSRCP SV Satish Reddy Reacts On MLA Balakrishna Comments in AP Assembly 2
Video_icon

ఆ రోజు YSR నిన్ను కాపాడకపోతే బాలకృష్ణపై సతీష్ రెడ్డి షాకింగ్ కామెంట్స్
Byreddy Siddharth Reddy Reacts On MLA Balakrishna Comments in AP Assembly 3
Video_icon

చిరుపై బాలకృష్ణ వ్యాఖ్యలు.. పవన్ పై రెచ్చిపోయిన బైరెడ్డి
Heavy Rains in Several Districts of Andhra Pradesh 4
Video_icon

ఏపీలో పలుచోట్ల అతిభారీ వర్షాలు పడే అవకాశం
Heavy Rain Alert Across Telangana 5
Video_icon

మరో నాలుగు రోజుల పాటు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వర్షాలు
Advertisement
 