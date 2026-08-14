 కారు ప్రమాదం.. దురుసుగా మాట్లాడిన నిర్మాత మురళి | Hyderabad Car Accident: Producer Bommakku Murali Car Hits Woman in Abids | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కారు ప్రమాదం.. దురుసుగా మాట్లాడిన నిర్మాత మురళి

Aug 14 2026 11:55 AM | Updated on Aug 14 2026 12:00 PM

Hyderabad Car Accident Woman Injured Producer Car Driver

కాలు విరిగి తీవ్ర రక్తస్రావం

డ్రైవర్‌కు దేహశుద్ధి చేసిన స్థానికులు

బాధ్యతారాహిత్యంగా మాట్లాడిన నిర్మాత

గాయపడిన సునీత

హైదరాబాద్‌: విధులు ముగించుకుని ఇంటికి వెళ్తున్న ఓ మహిళను సినీ నిర్మాత బొమ్మకు మురళికి చెందిన కారు ఢీ కొనడంతో ఆమె తీవ్రంగా గాయపడింది. ఈ ఘటన బుధవారం రాత్రి అబిడ్స్‌ పోలీస్‌స్టేషన్‌ పరిధిలో జరిగింది. ఇన్‌స్పెక్టర్‌ పరుశురామ్‌ తెలిపిన మేరకు.. నాంపల్లి ఆండాలమ్మబాడ ప్రాంతానికి చెందిన సునీత గన్‌ఫౌండ్రీలోని ఎస్‌బీఐలో హౌస్‌ కీపింగ్‌గా పనిచేస్తోంది.

బుధవారం రాత్రి ఇంటికి నడుచుకుంటూ వెళుతుండగా అబిడ్స్‌ చాపల్‌ రోడ్డు వద్ద ఎదురుగా రోడ్డుపై నిలిచి ఉన్న కారు ఒక్కసారిగా అతివేగంతో వచ్చి ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ఆమె కాలు విరిగి తీవ్ర రక్తస్రావం కావడంతో స్థానికులు ప్రైవేట్‌ ఆసుపత్రికి తరలించారు. కారు డ్రైవర్‌ మహానందను పట్టుకొని దేహశుద్ధి చేసి పోలీసులకు అప్పగించారు.

డ్రైవర్‌ను చంపుకోండి: నిర్మాత మురళి 
బాధితురాలి వైద్యానికి అవసరమైన ఖర్చు భరించాలని స్థానికులు డ్రైవర్‌ను కోరారు. అయితే  తాను కేవలం డ్రైవర్‌మాత్రమేనని.. యజమాని అయిన ప్రొడ్యూసర్‌ బొమ్మకు మురళితో మాట్లాడాలని సమాధానం చెప్పాడు. దీంతో వారు నిర్మాతతో మాట్లాడారు. అయితే అతను.. డ్రైవర్‌నే డబ్బులు అడగాలని, తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదన్నారు. తనకు చెప్పకుండా కారు బయటకు తీసుకెళ్లాడని.. కావాలంటే మీరు చంపుకోండి.. పోలీస్‌ కేసు పెట్టుకోండి అని అన్నారు. తాను ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వను అని దురుసుగా మాట్లాడాడు.

ఇదిలా ఉండగా నిర్మాత భార్యను షాపింగ్‌ కోసం తీసుకువచ్చి కారును రోడ్డుపైనే ఆపి నిద్రపోయాడు. ప్రొడ్యూసర్‌ భార్య డ్రైవర్‌కు ఫోన్‌ చేయడంతో ఒక్కసారిగా నిద్రలేచి కారును స్టార్ట్‌ చేయగా మహిళను ఢీకొట్టినట్లు విచారణలో తేలిందని ఇన్‌స్పెక్టర్‌ పరశురామ్‌ తెలిపారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హీరో శర్వానంద్ 'జార్జ్ క్రిష్' మూవీ ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 2

'ఇరుముడి' సినిమా ట్రైలర్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 3

‘అమీర్ లోగ్’ సినిమా ట్రైలర్ ఆవిష్కరణ (ఫొటోలు)
photo 4

'ప్యార్ ప్రేమ కళ్యాణం'మూవీ ప్రెస్‌మీట్ (ఫొటోలు)
photo 5

కర్నూలులో వైఎస్‌ జగన్‌కు జననీరాజనం.. కదం తొక్కిన కార్యకర్తలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Jantar Mantar Season 2 Ready Abhijeet Dipke Sensational Announcement 1
Video_icon

జంతర్ మంతర్ సీజన్-2కు సిద్దం.. అభిజీత్ దీప్కే సంచలన ప్రకటన
Samantha Joins MP Developers Brand Ambassador Real Estate Empire 2
Video_icon

‘ఎంపీ డెవలపర్స్’ బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా సమంత
Shocking Facts In YSRCP Chintada Ravi And Lady SI Incident 3
Video_icon

నా భర్త ఆ రోజు అక్కడ లేడు... జగన్ శ్రీకాకుళం పర్యటనలో అక్రమ అరెస్ట్ లపై సంచలన నిజాలు
17 Year Old Indian Origin Teen Accused Of Killing Mother And Brother 4
Video_icon

అమెరికాలో దారుణం.. తల్లి, తమ్ముడిని చంపిన భారత సంతతి టీనేజర్
Special Story On Pawan Kalyan And Chandrababu 5
Video_icon

మీకు మీరే.. మాకు మేమే.. తెగిన కూటమి బంధం
Advertisement
 