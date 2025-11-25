సాక్షి, హైదరాబాద్: ఐబొమ్మ పైరసీ కేసులో దర్యాప్తు పురోగతిపై అడిషనల్ సీపీ శ్రీనివాసులు మంగళవారం మీడియా ఎదుట పవర్ పాయింట్ ప్రజంటేషన్ ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా రవిని ఎలా ట్రాప్ చేశారు? అతని నుంచి ఎలాంటి సమాచారం సేకరించారు? తదితర వివరాలను ఆయన మీడియాకు వివరించారు.
..‘‘నిఖిల్ అనే వ్యక్తి రవికి మిత్రుడు. పైరసీ వెబ్సైట్కు డిజైన్లు తయారు చేసేవాడు. అతని ద్వారానే రవిని ట్రాప్ చేశాం. గేమింగ్, బెట్టింగ్ యాప్స్తోనూ నిందితుడు బోలెడు డబ్బు సంపాదించాడు. యాడ్ బుల్ అనే కంపెనీ రవికి చెందిందే. ఈ కంపెనీకి డాలర్ల రూపంలో డబ్బ వచ్చేది. రవి సర్వర్లన్నీ నెదరలాండ్స్లో ఉన్నాయి. రవి టీం ఇంకా కరేబియనలోనే ఉంది. హైదరాబాద్, వైజాగ్లో రవి ఆస్తుల్ని గుర్తించాం. ఇప్పటిదాకా రూ.3 కోట్లు సీజ్ చేశాం’’ అని తెలియజేశారాయన.