 సీఎం రేవంత్‌ సమక్షంలో లొంగిపోనున్న మావోయిస్టులు.. గణపతిపై క్లారిటీ? | Huge Number of Maoists Surrender In Telangana | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సీఎం రేవంత్‌ సమక్షంలో లొంగిపోనున్న మావోయిస్టులు.. గణపతిపై క్లారిటీ?

Mar 7 2026 10:45 AM | Updated on Mar 7 2026 10:48 AM

Huge Number of Maoists Surrender In Telangana

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: మావోయిస్టుల ఉద్యమం చివరి దశకు చేరుకుంది. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి ఎదుట భారీ సంఖ్యలో మావోయిస్టులు లొంగిపోనున్నారు. 124 మంది పీఎల్‌జీఏ మావోయిస్టులు కూడా లొంగిపోతున్నట్టు సమాచారం. దేవ్‌జీకి చెందిన పీఎల్‌జీఏ కమిటీ మొత్తం సరెండర్‌ కానున్నట్టు తెలుస్తోంది.

ఈ నేపథ్యంలో ఈరోజు సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి మీడియా సమావేశం ఉండనున్నట్టు తెలిసింది. సీఎం సమక్షంలో ఆయుధాలతో సహా మావోయిస్టులు లొంగిపోనున్నారు. ఈ సందర్బంగా బంజారాహిల్స్‌లోని కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్‌లో సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి మాట్లాడనున్నారు. మావోయిస్టు అగ్రనేత గణపతి లొంగుబాటుపై సీఎం రేవంత్‌ క్లారిటీ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రెండో శ్రీశైలంగా పిలిచే శివాలయం మన హైదరాబాద్‌లో ఎక్కడుందో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 2

మేము సాధించాం.. పతకం వచ్చింది (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్‌లో గ్రాండ్‌గా అల్లు శిరీష్ పెళ్లి వేడుక (ఫొటోలు)
photo 4

ఒకప్పటి హీరోయిన్ సుమలత ఫ్యామిలీ ఫొటోలు
photo 5

జాన్వీ కపూర్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Pawan Kalyan Caste Politics In Assembly 1
Video_icon

కుల, మతాలు అంటూ.. పవన్ కొత్త రాజకీయం
America And Israel Intensify Attacks On Iran 2
Video_icon

స్కూల్ దగ్గర బాంబు దాడి.. విద్యార్థులు పరుగులు
US Treasury Scott Bessent Issues Temporary Waiver For Russian Oil Sales To India 3
Video_icon

వెనక్కి తగ్గిన ట్రంప్.. భారత్ కు గుడ్ న్యూస్
Ahmedabad Memories Haunt Team India Before T20 World Cup Final 4
Video_icon

పాత ఓటమికి ప్రతీకారం? టీమిండియా ఫైనల్ పోరు
Magazine Story On Trump Clarity On To Stop War Against Iran 5
Video_icon

బలహీనపడుతోన్న ఇరాన్.. యుద్ధం ఆపేది ఎప్పుడో.. క్లారిటీ ఇచ్చిన ట్రంప్..
Advertisement
 