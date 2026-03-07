 చేనేత.. అమల పలకరింత | amala akkineni launches handmade handloom expo in hyderabad | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చేనేత.. అమల పలకరింత

Mar 7 2026 9:26 AM | Updated on Mar 7 2026 9:27 AM

amala akkineni launches handmade handloom expo in hyderabad

హైటెక్‌ సిటీ సమీపంలోని ఇందిరా మహిళా శక్తి బజార్‌లో ఇండియా హ్యాండ్‌ మేడ్‌ కలెక్టివ్‌ (ఐహెచ్‌ఎంసీ), గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన సంఘం (సెర్ప్‌) సంయుక్తాధ్వర్యంలో శుక్రవారం హస్తకళల ప్రత్యేక ప్రదర్శనను సినీనటి, జంతు హక్కుల కార్యకర్త అమల అక్కినేని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా చరఖాపై నూలు వడుకుతున్న ఓ మహిళతో ఆమె సరదాగా మాట్లాడారు.  

అర్పిత.. స్ఫూర్తి మంత్ర
చిన్న వయసులో జరిగిన ప్రమాదం ఆమె జీవితాన్ని అల్లకల్లోలం చేసింది. ఆ దుర్ఘటనలో రెండు కాళ్లనూ కోల్పోయినా భయపడలేదు.. ఇంతలో దెబ్బ మీద దెబ్బ అన్నట్లు తల్లిదండ్రులు కాలం చేశారు.. కానీ, బెదరలేదు.. విధిని ఎదిరించి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తోంది కోల్‌కతాకు చెందిన అర్పితా రాయ్‌.. ఉద్యోగిగా..  యోగా శిక్షకురాలిగా రాణిస్తోంది. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఎఫ్‌టీసీసీఐ నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ప్రేరణాత్మక ప్రసంగం చేశారు అర్పితా రాయ్‌..

కమలం.. వికసిత కాంత 
మహిళా శక్తి తోడ్పాటు లేనిదే వికసిత భారత్‌ సంకల్పం అసాధ్యం. వనితల తోడిదే అవని అని వక్తలు కొనియాడారు. బీజేపీ తెలంగాణ రాష్ట్ర మహిళా మోర్చా ఆధ్వర్యంలో శుక్రవారం సోమాజిగూడలో అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాలను  నిర్వహించారు.   

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మేము సాధించాం.. పతకం వచ్చింది (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్‌లో గ్రాండ్‌గా అల్లు శిరీష్ పెళ్లి వేడుక (ఫొటోలు)
photo 3

ఒకప్పటి హీరోయిన్ సుమలత ఫ్యామిలీ ఫొటోలు
photo 4

జాన్వీ కపూర్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 5

నయనిక పెళ్లి కూతురి వేడుక.. అల్లు ఫ్యామిలీ సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Magazine Story On Trump Clarity On To Stop War Against Iran 1
Video_icon

బలహీనపడుతోన్న ఇరాన్.. యుద్ధం ఆపేది ఎప్పుడో.. క్లారిటీ ఇచ్చిన ట్రంప్..
Advocate Rajini Slams Chandrababu Over Amaravati Capital 2
Video_icon

పాము కరిచిన కానిస్టేబుల్ ను కాపాడటానికి అమరావతిలో హాస్పిటల్ లేక...
Karmuru Venkat Reddy About TDP Leaders Comments Over Tirupati Laddu 3
Video_icon

లడ్డూపై కొవ్వు ఆరోపణలు.. భయంతో తిరుమలకు పరుగు
Perni Nani Counter To Chandrababu Advice To Parents Over Kids 4
Video_icon

మరి నువ్వు, నీ కొడుకు ముగ్గురిని కనలేదు ఎందుకు? బాబుపై పేర్ని నాని సెటైర్లు
Govt Employees: తెలంగాణలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతం కట్? 5
Video_icon

తెలంగాణలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతం కట్?
Advertisement
 