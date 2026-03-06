 హైదరాబాద్‌ ఐఎండీ ఆఫీస్‌కు బాంబు బెదిరింపు మెయిల్‌ | Bomb Threat To Hyderabad Imd Office | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

హైదరాబాద్‌ ఐఎండీ ఆఫీస్‌కు బాంబు బెదిరింపు మెయిల్‌

Mar 6 2026 1:01 PM | Updated on Mar 6 2026 1:07 PM

Bomb Threat To Hyderabad Imd Office

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: హైదరాబాద్‌ వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) కార్యాలయానికి బాంబు బెదిరింపు మెయిల్‌ రావడంతో కలకలం రేగింది. ఒక్కసారిగా   ఉద్యోగులు బయటకు పరుగులు తీశారు. బేగంపేట ఆఫీస్‌లో 14 ఆర్డీఎక్స్‌ బాంబులను అమర్చినట్లు  మెయిల్ రావడంతో పోలీసులు వెంటనే అప్రమత్తమయ్యారు. తనిఖీలు చేపట్టారు. బాంబు లేదని పోలీసుల తేల్చారు. ఇటీవల తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హైకోర్టుతో పాటు పలు జిల్లా కోర్టులకు బాంబ్ బెదిరింపులు కలకలం రేపుతున్న సంగతి తెలిసిందే.

గత నెలలో రాజమండ్రి జిల్లా కోర్టులో బాంబు ఉందంటూ బెదిరింపు  రావడంతో  కోర్టు భవనాన్ని ఖాళీ చేయించి డాగ్ స్క్వాడ్ బృందాలతో తనిఖీలు చేపట్టారు. మరోవైపు నాంపల్లి సీబీఐ కోర్డుకు, కరీంనగర్ కోర్టుకు బాంబు బెదింరింపులు రావడంతో పోలీసులు హుటాహుటీన అక్కడికి చేరుకున్నారు. న్యాయవాదులను కోర్టు సిబ్బందిని బయిటకి పంపారు. అనంతరం డాగ్ స్క్వాడ్ బృందాలతో తనిఖీలు చేపట్టారు. అయితే ఇటీవల తరచుగా కోర్టులకు, పాఠశాలలకు బాంబు బెదిరింపులు వస్తున్నాయి. ఇటీవల ఢిల్లీలోని ఓ కోర్టు భవనంలో బాంబు పెట్టామంటూ బెదిరింపులు వచ్చాయి. అంతే కాకుండా తరచుగా విద్యాలయాలకు బెదిరింపులు వస్తున్నాయి.

 


 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

పెళ్లి వేడుకలో విజయ్‌, త్రిష సందడి.. ఫోటోలు వైరల్
photo 2

నిజామాబాద్‌లో సందడి చేసిన సినీనటి నిధి అగర్వాల్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

నాగచైతన్య 'వృషకర్మ' గ్లింప్స్‌ రిలీజ్‌ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 4

టి20 ప్రపంచకప్‌లో తుది పోరుకు భారత్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

భట్టి విక్రమార్క కుమారుడి వివాహ వేడుక.. హాజరైన ప్రముఖులు (ఫొటోలు)

Video

View all
Sanju samson Destroyed England Bowlers Ind vs eng semifinal Highlights 1
Video_icon

వాంఖడేను సైలెంట్ చేస్తామన్నారు... కానీ మనవాళ్లు మోత మోగించారు!
SA vs NZ Semi Final Controversy Third Umpire Decision on Markram Catch Creates Huge Debate 2
Video_icon

ఔటా? నాటౌటా? దుమారం రేపుతున్న మార్క్రమ్ క్యాచ్..
War Impact on Prices of Essential Commodities May Rise in India 3
Video_icon

యుద్ధం ఇలాగే కొనసాగితే... నిత్యావసరాలపై యుద్ధ దెబ్బ
3 Reasons Behind Indias Win Against England in T20 World Cup 2026 Semi FInal 4
Video_icon

టీమిండియా గెలుపుకు 3 కారణాలు ఇవే
India vs England Semi Final Highlights 2026 5
Video_icon

ఫైనల్లోకి ఏంట్రీ ఇంగ్లాండ్ కు భారత్ ఊచకోత..
Advertisement
 