నేటితో ముగియనున్న తొలివిడత నామినేషన్లు

డిసెంబర్ 3వ తేదీ వరకు నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు అవకాశం
సాక్షి, హైదరాబాద్: తొలివిడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల నామినేషన్ల దాఖలు ప్రక్రియ శనివారంతో ముగియనుంది. ఆదివారం నామినేషన్ల పరిశీలనకు అధికార యంత్రాంగం ద్వారా పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేసింది. ఆ రోజు సాయంత్రం 5 తర్వాత నామినేషన్ల స్రూ్కటినీ పూర్తయ్యాక చెల్లుబాటయ్యే అభ్యర్థుల జాబితా రూపొందిస్తారు. తిరస్కరణ నామినేషన్లపై అప్పీలు చేసుకునే అవకాశం కల్పించారు.
సర్పంచ్/వార్డు మెంబర్ అభ్యర్థి నామినేషన్ తిరస్కరణకు గురైన పక్షంలో సదరు అభ్యర్థి సంబంధిత రెవెన్యూ డివిజనల్ / సబ్ కలెక్టర్ వద్ద రిటర్నింగ్ అధికారి నిర్ణయంపై అప్పీలు చేసుకోవచ్చు. నామినేషన్ల పరిశీలన తేదీ మరుసటి రోజు నామినేషన్ల తిరస్కరణపై అప్పీలు దాఖలు చేసుకోవచ్చు. అప్పీలు దాఖలు చేసిన మరుసటి రోజే ఆ అప్పీలును సంబంధిత అధికారి పరిష్కరిస్తారు.
అసంపూర్తి సమాచారం, అవసరమైన పత్రాలు జతచేయకపోవడం, ఆయా అంశాలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు జోడించని కారణంగా గతంలో పలువురు సర్పంచ్, వార్డు మెంబర్ అభ్యర్థుల నామినేషన్లు తిరస్కరణ గురైన సందర్భాలున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో నామినేషన్ల పరిశీలనకు ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది.
నామినేషన్ల తిరస్కరణ అవకాశాలు తగ్గించుకునేందుకు వీలుగా నామినేషన్ల పరిశీలనకు అభ్యర్థులు వివిధ డాక్యుమెంట్లు తమ వద్దే ఉంచుకుంటే శ్రేయస్కరమని అధికారులు చెబుతున్నారు. బుధవారం మధ్యాహ్నం 3 గంటల లోపు అభ్యర్థులు పోటీ నుంచి ఉపసంహరణకు అవకాశం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత పోటీలో ఉన్న సర్పంచ్ /వార్డుల అభ్యర్థుల జాబితాను ప్రచురిస్తారు.
ఇవి తప్పనిసరి ఉండాల్సిందే...
» గ్రామ పంచాయతీ తాజా ఓటరు జాబితా లేదా అభ్యరి్థ, ప్రతిపాదకుడు (ప్రపోజర్) పేరు ఓటరు జాబితాలో రికార్డయినట్టుగా జారీ చేసిన సరి్టఫికెట్ ళీ అభ్యర్థి వయసు ధ్రువీకరణకు సంబంధించిన ఆధారం
» డిపాజిట్ చెల్లింపునకు సంబంధించిన రశీదు ళీనామినేషన్ పత్రం సమరి్పంచినట్టుగా రిటరి్నంగ్ అధికారి నుంచి పొందిన రశీదు ళీ ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ కేటగిరీలకు రిజర్వ్ అయిన సీట్లలో పోటీ చేసేవారు ఆయా కేటగిరీలకు చెందినవారిగా ఆధారాలు చూపాలి
నామినేషన్ తిరస్కరణకు ముఖ్య కారణాలివే...
» నిర్దేశిత ఫార్మాట్ ప్రకారం నామినేషన్ పత్రం లేకపోతే
» నామినేషన్లో సంతకాల కోసం కేటాయించిన చోట అభ్యర్థి లేదా ప్రతిపాదకుడు లేదా ఇద్దరూ సంతకాలు చేయకపోడం
» చట్ట ప్రకారం నిర్దేశిత డిపాజిట్ మొత్తాన్ని చెల్లించకపోతే
» నామినేషన్ పత్రంపై అభ్యర్థి లేదా ప్రతిపాదకుడు చేసిన సంతకం సరైనది కాకపోతే
» ఎస్టీ, ఎస్సీ, బీసీలకు కేటాయించిన స్థానాల్లో నామినేషన్ దాఖలు చేసినా, సంబంధిత రిజర్వేషన్కు చెందినవారు కాకపోతే లేదా మహిళల కోసం రిజర్వ్ చేసిన స్థానాల్లో నామినేషన్ దాఖలు చేస్తే..
» వార్డు మెంబర్ అభ్యర్థి ప్రపోజర్ సంబంధిత వార్డులో ఓటరుగా నమోదు కాకపోతే...
» నేరచరిత్ర, ఆస్తులు, అప్పులు, విద్యార్హతలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని ఎస్ఈసీ నిర్దేశిత నమూనాలో ఇద్దరు సాక్షుల ధ్రువీకరణలతోపాటు డిక్లరేషన్ పత్రాన్ని అభ్యర్థి సమరి్పంచకపోతే నామినేషన్లను సంబంధిత అధికారులు తిరస్కరిస్తారు