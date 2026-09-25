బాలాపూర్‌ లడ్డూ వేలంలో కొత్తగా 9 మంది.. ఈసారి ఎంత?

సాక్షి, బాలాపూర్: బాలాపూర్ గణనాథుడి నిమజ్జనానికి ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. నిమజ్జనానికి ముందు బాలాపూర్ గణనాథుడు చివరి పూజలు అందుకుంటున్నాడు. పూజా కార్యక్రమాలు పూర్తైన అనంతరం గణనాథుడి శోభాయాత్ర ప్రారంభం కానుంది.
ఇదిలా ఉండగా.. బాలాపూర్ లడ్డూ వేలం పాటలో ఈసారి కొత్తగా 9 మంది సభ్యులు పోటీలో నిలిచారు. ఇప్పటికే వీరంతా బాలాపూర్ గణేష్ ఉత్సవ సమితిలో తమ పేర్లను నమోదు చేసుకున్నారు. దీంతో ఈసారి లడ్డూ వేలం పాటపై ఆసక్తి నెలకొంది. గతేడాది బాలాపూర్ లడ్డూ రూ.35 లక్షల ధర పలికింది. ఈసారి వేలంలో లడ్డూ ఎంత ధర పలుకుతుందన్నది ఉత్కంఠగా మారింది.
1994లో రూ.450తో ప్రారంభం
బాలాపూర్ గణేశుడి లడ్డూ వేలం సంప్రదాయం 1994లో రూ.450తో ప్రారంభమైంది. అప్పటి నుంచి ప్రతి ఏడాది వేలం ధర పెరుగుతూ వచ్చింది. 2020లో కరోనా కారణంగా సాధారణ వేలం నిర్వహించలేదు. 2025లో కర్మాన్ఘాట్కు చెందిన లింగాల దశరథ్గౌడ్ రూ.35 లక్షలకు బాలాపూర్ లడ్డూను దక్కించుకున్నారు. ఇది అప్పటి వరకు అత్యధిక వేలం ధరగా నమోదైంది. 2024లో కొలను శంకర్రెడ్డి రూ.30.01 లక్షలకు లడ్డూను దక్కించుకున్నారు. అంటే 2025లో గతేడాది కంటే దాదాపు రూ.4.99 లక్షలు ఎక్కువ పలికింది. ఇప్పుడు 2026 వేలంలో కొత్తగా 9 మంది సభ్యులు రంగంలోకి రావడంతో, గతేడాది రూ.35 లక్షల రికార్డును ఈసారి వేలం దాటుతుందా? అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.
1994 రూ.450
1995 రూ.4,500
1996 రూ.18,000
1997 రూ.28,000
1998 రూ.51,000
1999 రూ.65,000
2000 రూ.66,000
2001 రూ.85,000
2002 రూ.1.05 లక్షలు
2003 రూ.1.55 లక్షలు
2004 రూ.2.01 లక్షలు
2005 రూ.2.08 లక్షలు
2006 రూ.3 లక్షలు
2007 రూ.4.15 లక్షలు
2008 రూ.5.07 లక్షలు
2009 రూ.5.10 లక్షలు
2010 రూ.5.35 లక్షలు
2011 రూ.5.45 లక్షలు
2012 రూ.7.50 లక్షలు
2013 రూ.9.26 లక్షలు
2014 రూ.9.50 లక్షలు
2015 రూ.10.32 లక్షలు
2016 రూ.14.65 లక్షలు
2017 రూ.15.60 లక్షలు
2018 రూ.16.60 లక్షలు
2019 రూ.17.60 లక్షలు
2020 కరోనా కారణంగా వేలం లేదు
2021 రూ.18.90 లక్షలు
2022 రూ.24.60 లక్షలు
2023 రూ.27 లక్షలు
2024 రూ.30.01 లక్షలు
2025 రూ.35 లక్షలు