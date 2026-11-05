 40 ఏళ్ల వయసులో రికార్డు శతకం | ZIM VS AFG 1st Test: Brendan Taylor becomes the second oldest player to score a Test century since 2000 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

40 ఏళ్ల వయసులో రికార్డు శతకం

Nov 5 2026 5:05 PM | Updated on Nov 5 2026 5:14 PM

ZIM VS AFG 1st Test: Brendan Taylor becomes the second oldest player to score a Test century since 2000

source: X

జింబాబ్వే వెటరన్‌ బ్యాటర్‌ బ్రెండన్‌ టేలర్‌ 40 ఏళ్ల 272 రోజుల వయసులో టెస్ట్‌ శతకం బాది రికార్డుల్లోకెక్కాడు. 2000 సంవత్సరం తర్వాత టెస్టు సెంచరీ సాధించిన రెండో అతి పెద్ద వయస్కుడిగా (2016లో పాక్‌ ఆటగాడు మిస్బా ఉల్‌ హక్‌ 42 ఏళ్ల 47 రోజుల వయసులో టెస్ట్‌ సెంచరీ సాధించాడు) నిలిచాడు. ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌తో ఇవాళ మొదలైన తొలి టెస్ట్‌లో టేలర్‌ ఈ ఘనత సాధించాడు.

ఓవరాల్‌గా లేటు వయసులో టెస్ట్‌ సెంచరీ చేసిన ఘనత ఇంగ్లండ్‌ ఆటగాడు జాక్‌ హాబ్స్‌ పేరిట ఉంది. హాబ్స్‌ 46 ఏళ్ల 82 రోజుల వయసులో ఆస్ట్రేలియాపై టెస్ట్‌ సెంచరీ సాధించాడు.

మ్యాచ్‌ విషయానికొస్తే.. షార్జా వేదికగా జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేస్తున్న జింబాబ్వే తొలి రోజు మూడో సెషన్‌ సమయానికి 2 వికెట్ల నష్టానికి 238 పరుగులు చేసింది. ఇన్నోసెంట్‌ కైయా (34), బెన్‌ కర్రన్‌ (42) ఔట్‌ కాగా.. బ్రెండన్‌ టేలర్‌ (117), కెప్టెన్‌ బ్రియాన్‌ బెన్నెట్‌ (43) క్రీజ్‌లో ఉన్నారు. ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ బౌలర్లలో మొహమ్మద్‌ సలీం సఫీ, కైస్‌ అహ్మద్‌ తలో వికెట్‌ తీశారు.

ఇదీ చదవండి: Asia Cup: పసికూనపై ప్రతాపం.. బోణీ కొట్టిన శ్రీలంక


 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రేపే ‘సీన్‌’ రిలీజ్‌.. నజ్రీయా నజీమ్‌ ఫొటోలు వైరల్‌
photo 2

నగలతో నిండైన అందం.. కంగనా ట్రెడిషనల్‌ లుక్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

గోల్డెన్‌ డ్రెస్‌లో మెరిసిపోతున్న మృణాల్ ఠాకూర్ (ఫోటోలు)
photo 4

38వ బర్త్‌డే.. విరాట్‌ కోహ్లి ఫొటోలు వైరల్‌
photo 5

వాడపల్లి వేంకటేశ్వరస్వామి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు (ఫోటోలు)

Video

View all
YS Jagan Play TDP Leaders Rigging Videos In PRESS MEET 1
Video_icon

టీడీపీ నేతల రిగ్గింగ్ లైవ్ లో ప్లే చేసి బాబుని ఏకిపారేసిన జగన్
SBI Best FD Scheme For Senior Citizens 2
Video_icon

SENIOR CITIZENSకు పండగే.. SBIలో 1 లక్ష FD చేసే ఎంత వస్తుందో తెలుసా?
Nagarjuna & Tabu Reunite in King 100 3
Video_icon

నాగార్జున జీవితంలోకి మళ్లీ టబు! ఈసారి పండు కాదు..
TDP Goondaism In Annamayya District 4
Video_icon

అన్నమయ్య జిల్లాలో టీడీపీ దౌర్జన్యం అధికారుల ముందే రిగ్గింగ్..!
YS Jagan Reaction On Pulivendula Municipal Election Defeat 5
Video_icon

SEC చంద్రబాబుకు తొత్తుగా మారిపోయాడు! రిగ్గింగ్ పై జగన్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
Advertisement
 