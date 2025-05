చావుదెబ్బ తిన్నా, విజయోత్సవ ర్యాలీ అంటూ హడావుడి చేసిన అఫ్రిది.. వైరల్‌ వీడియో

గత వారం రోజులుగా పాక్‌తో జరిగిన యుద్దంలో భారత్‌ పైచేయి సాధించిన విషయం తెలిసిందే. శనివారం​ ఇరు దేశాలు కాల్పుల విరమణకు అంగీకరించడంతో యుద్దం ముగిసింది. సీస్‌ ఫైర్‌ ఒప్పందం తర్వాత కూడా పాక్‌ కొన్ని గంటల పాటు భారత్‌పై దాడులకు తెగబడింది.

ఎట్టకేలకు నిన్నటి నుంచి పాక్‌ అన్నీ మూసుకుని కామ్‌గా కూర్చుంది. యుద్దానికి పుల్‌స్టాప్‌ పడిన తర్వాత పైచేయి సాధించిన భారత్‌ ఎలాంటి గొప్పలకు పోకుండా తమ పని తాము చేసుకుని పోతుండగా.. భారత దళాల చేతిలో చావుదెబ్బ తిన్న పాకిస్తాన్‌ మాత్రం హడావుడి చేస్తుంది.

Shahid Afridi leading a so called 'victory rally' in Karachi.



- Just like their army, everyone is delusional. pic.twitter.com/OnHRvmbzax

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 12, 2025