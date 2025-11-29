 India vs South Africa: టికెట్లు సోల్డ్‌ అవుట్‌ | Tickets sold out India vs South Africa | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

India vs South Africa: టికెట్లు సోల్డ్‌ అవుట్‌

Nov 29 2025 9:39 AM | Updated on Nov 29 2025 9:39 AM

Tickets sold out India vs South Africa

వైఎస్‌ రాజశేఖరరెడ్డి ఏసీఏ వీడీసీఏ స్టేడియంలో డిసెంబర్‌ 6న భారత్, దక్షిణాఫ్రికా జట్ల మధ్య జరగనున్న వన్డే మ్యాచ్‌ తొలి దఫా టికెట్లు హాట్‌కేకుల్లా అమ్ముడయ్యాయి. మూడు వన్డేల సిరీస్‌లో భాగంగా విశాఖ వేదికగా జరగనున్న చివరిదైన మ్యాచ్‌ డే–నైట్‌ ఫార్మాట్‌లో మధ్యాహ్నం 1.30 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. 

ఈ మ్యాచ్‌కు సంబంధించి కార్పొరేట్‌ టికెట్లు మినహా.. అభిమానుల కోసం అందుబాటులో ఉంచిన మొత్తం 22,000 టికెట్లలో.. సగం టికెట్లను శుక్రవారం సాయంత్రం 4 గంటలకు ఆన్‌లైన్‌(డిస్ట్రిక్టస్‌ యాప్‌)లో విక్రయానికి పెట్టారు. రూ.1200, రూ.2,000, రూ.2500, రూ.3,00­0, రూ.3,500, రూ.4,000 డినామినేషన్లలో ఉన్న ఈ టికెట్లు కొద్దిసేపట్లోనే అమ్ముడైపోయాయి. మిగిలిన సగం టికెట్లను ఈ నెల 30న సాయంత్రం 4 గంటలకు రెండోసారి విక్రయించనున్నారు. రూ.5,000, రూ.10,0­00, రూ.15,000, రూ.18,000 ధరల టికెట్లను హాస్పిటాలిటీ, సెమీ–హాస్పిటాలిటీ కేటగి­రీల పేరిట విక్రయిస్తున్నారు.

4న జట్ల రాక
ఏసీఏ ఆధ్వర్యంలో ఈ అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌ నిర్వహణకు ఏర్పాట్లు చురుగ్గా సాగుతున్నా­యి. రాయ్‌పూర్‌లో జరిగే రెండో వన్డే ముగించుకుని, డిసెంబర్‌ 4న ఆతిథ్య భారత్‌ జట్టుతో పాటు ఆహ్వాన జట్టు దక్షిణాఫ్రికా విశాఖకు చేరుకోనున్నాయి. 5న ఇరు జట్లు వైఎస్సార్‌ స్టేడియంలో ప్రాక్టీస్‌ చేయనున్నాయి. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ : గరుడవేగ ఈ సైక్లింగ్ పోటీల ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

'ఆంధ్ర కశ్మీర్' తప్పక చూడాల్సిందే..ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 3

బాలకృష్ణ ‘అఖండ 2’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

ధోనీ కేరళ వస్తే? ఇది ఏఐ అని చెబితే తప్ప తెలియదు (ఫొటోలు)
photo 5

తమన్నా డైలీ రొటీన్ ఇలా ఉంటుందా! (ఫొటోలు)

Video

View all
Salur Police Filed Case On Gummadi Sandhya Rani PA Satish 1
Video_icon

సతీష్ అరెస్ట్! లైంగిక వేధింపుల కేసులో మంత్రి కొడుకు?
Hong Kong High Rise Apartment Fire Accident Update 2
Video_icon

చిన్న సిగరెట్ ముక్క కాల్చేసింది!
Neopolis Auction Sets New Record In Kokapet 3
Video_icon

షేక్ చేస్తున్న కోకాపేట.. ఎకరం 151 కోట్లు
Tragic Road Accident In Kurnool District 4
Video_icon

కర్నూలులో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ఐదుగురు మృతి
Congress High Command Calls CM Siddaramaiah And DK Shivakumar 5
Video_icon

కర్ణాటక సీఎం చేంజ్? రేపు ఢిల్లీకి డీకే, సిద్ధరామయ్య
Advertisement
 