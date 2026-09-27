జోహన్నెస్బర్గ్ వేదికగా ఆస్ట్రేలియాతో జరుగుతున్న రెండో వన్డేలో సౌతాఫ్రికా కెప్టెన్ తెంబా బవుమా అద్భుతమైన సెంచరీతో మెరిశాడు. టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్కు దిగిన సౌతాఫ్రికాకు ఆదిలోనే గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఇన్నింగ్స్ తొలి బంతికే ఎయిడెన్ మార్క్రమ్, ఆ తర్వాత కాసేపటికే క్వింటన్ డికాక్ (15) పెవిలియన్కు చేరారు.
ఈ సమయంలో బవుమా ఇన్నింగ్స్ను చక్కదిద్దే బాధ్యతను తన భుజాన వేసుకున్నాడు. వీలు చిక్కినప్పుడల్లా బౌండరీలు బాదుతూ స్కోరు బోర్డును ముందుకు నడిపించాడు. ఈ క్రమంలో 112 బంతుల్లో తన వన్డే కెరీర్లో 6వ సెంచరీ మార్కును పూర్తి చేసుకున్నాడు. మొత్తంగా 116 బంతులు ఎదుర్కొన్న బవుమా.. 10 ఫోర్లు, 6 సిక్సర్లతో 103 పరుగులు చేసి అవుటయ్యాడు.
అతడితో పాటు డేవిడ్ మిల్లర్ (93 బంతుల్లో 12 ఫోర్లు, 9 సిక్సర్లతో 142) భారీ సెంచరీతో కదం తొక్కాడు. ఫలితంగా తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ప్రోటీస్ నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 360 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది.
ఎంఎస్ ధోనీ రికార్డు సమం:
ఈ మ్యాచ్లో శతక్కొట్టిన బవుమా ఓ అరుదైన రికార్డును తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. వన్డేల్లో ఆస్ట్రేలియాపై కెప్టెన్గా అత్యధిక సెంచరీలు చేసిన జాబితాలో ఎంఎస్ ధోనీ, బాబర్ ఆజమ్, స్టీఫెన్ ఫ్లెమింగ్ల సరసన బవుమా చేరాడు. వీరంతా కెప్టెన్గా ఆసీస్పై చెరో 2 సెంచరీలు సాధించగా.. ఈ జాబితాలో ఫాఫ్ డుప్లెసిస్ (3), విరాట్ కోహ్లి (3) సంయుక్తంగా అగ్రస్థానంలో ఉన్నారు.
మరోవైపు సౌతాఫ్రికా తరఫున వన్డేల్లో అత్యధిక సెంచరీలు చేసిన మూడో కెప్టెన్గా డుప్లెసిస్ (5 సెంచరీలు) సరసన బవుమా నిలిచాడు. బవుమా ఇప్పటివరకు కెప్టెన్గా 5 వన్డే సెంచరీలు చేశాడు.