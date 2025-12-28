 సొంత దేశ క్రికెట్‌ బోర్డునే కోర్టుకు లాగిన సౌతాఫ్రికా ప్లేయర్‌ | Tabraiz Shamsi drags South African cricket to court, wins the legal battle | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సొంత దేశ క్రికెట్‌ బోర్డునే కోర్టుకు లాగిన సౌతాఫ్రికా ప్లేయర్‌

Dec 28 2025 4:09 PM | Updated on Dec 28 2025 4:12 PM

Tabraiz Shamsi drags South African cricket to court, wins the legal battle

సౌతాఫ్రికా లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్ తబ్రేజ్‌ షంషి సొంత దేశ క్రికెట్‌ బోర్డునే (Cricket South Africa) కోర్టుకు లాగాడు. న్యాయపోరాటంలో విజయం కూడా సాధించాడు. జోహన్నెస్‌బర్గ్ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుతో క్రికెట్‌ సౌతాఫ్రికాకు షాక్‌ తగిలినట్లైంది. కోర్టు తీర్పు మేరకు షంషి​కి భారీ ఊరట లభించింది.

అసలేం జరిగిందంటే..?
SA20 వేలంలో షంషిని ఎం కేప్‌టౌన్‌ ఫ్రాంఛైజీ 5 లక్షల ర్యాండ్లకు సొంతం చేసుకుంది.  అయితే ఈ డీల్‌కు షంషి నో చెప్పాడు. సమాంతరంగా ఇతర లీగ్‌లతో (ILT20, BBL) ఒప్పందాలు చేసుకున్నాడు. ఈ లీగ్‌ల్లో ఆడేందుకు షంషికి సొంత దేశ క్రికెట్‌ బోర్డు (CSA) అనుమతి తప్పనిసరి. ఇక్కడే షంషికి, క్రికెట్‌ సౌతాఫ్రికాకు వివాదం మొదలైంది.

సొంత దేశ క్రికెట్‌ బోర్డు ఆథ్వర్యంలో జరిగే లీగ్‌ను కాదని, పరాయి దేశ లీగ్‌లు ఆడాలనుకున్న షంషికి CSA అనుమతి నిరాకరించింది. NOC ఇచ్చేది లేదని తేల్చి చెప్పింది. దీంతో షంషి జోహన్నెస్‌బర్గ్ హైకోర్టును ఆశ్రయించాడు. 

షంషి పిటీషన్‌పై విచారణ జరిపిన కోర్టు అతనికి అనుకూలంగానే తీర్పునిచ్చింది. షంషి విదేశీ లీగ్‌ల్లో పాల్గొంనేందుకు వీలుగా NOC జారీ చేయాలని క్రికెట్‌ సౌతాఫ్రికాను ఆదేశించింది. కోర్డు తీర్పు మేరకు షంషి ఇకపై ఏ విదేశీ లీగ్‌ల్లో అయినా ఆడుకోవచ్చు.

ఈ కేసులో క్రికెట్‌ సౌతాఫ్రికా కూడా తమ వాదనలు వినిపించింది. బోర్డు నిబంధనల ప్రకారం.. SA20 వేలంలో కొనుగోలు చేయబడిన ఏ ఆటగాడైనా తప్పనిసరిగా లీగ్‌లో ఆడాలి. అయితే షంషి ఈ నిబంధనను ఉల్లంఘించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. అందుకే NOC ఇవ్వకూడదని నిర్ణయించుకున్నామని కోర్టును తెలిపింది.

అయితే క్రికెట్‌ సౌతాఫ్రికా వాదనను కోర్టు తోసిపుచ్చింది. ఆటగాడి జీవనోపాధిని అడ్డుకోకూడదని మందలించింది. షంషి 2024 అక్టోబర్‌లోనే  CSA సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్ నుంచి తప్పుకున్నాడు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా టీ20 లీగ్‌ల్లో ఆడేందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. అయినా, సౌతాఫ్రికా తరఫున ఐసీసీ టోర్నీల్లో ఆడేందుకు అందుబాటులో ఉంటానని స్పష్టం చేశాడు.  

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బేబీ బంప్‌తో హీరోయిన్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 2

అబుదాబిలో వెకేషన్ ఎంజాయ్ చేస్తోన్న ఉప్పెన బ్యూటీ కృతి శెట్టి.. ఫోటోలు
photo 3

ప్రభాస్ ది రాజాసాబ్‌ ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌లో ఫ్యాన్స్‌ సందడి.. ఫోటోలు
photo 4

బీచ్ ఒడ్డున 'కోర్ట్' బ్యూటీ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 5

మహేశ్ బాబు 'మురారి' క్లైమాక్స్ ఇలా తీశారు (ఫొటోలు)

Video

View all
Ponnam Counter To KTR Comments on CM Revanth Reddy 1
Video_icon

హార్ట్ పేషెంట్స్ ఎవ్వరూ లేరు..! కేటీఆర్ కు పొన్నం కౌంటర్

Perni Nani Slams Home Minister Vangalapudi Anitha Comments 2
Video_icon

అల్లాడిపోతున్నది అమ్మ మా అనిత.. పేర్నినాని ఊర మాస్ ర్యాగింగ్
YSRCP Leader Umadevi Mass Warning To Vangalapudi Anitha And Lokesh 3
Video_icon

ఎవడబ్బ సొమ్మని మా భూమిలోకి వస్తారు.. మీకు చేతనైతే..
YS Jagan Big Shock To Chandrababu Naidu 4
Video_icon

ఒక్క బిడ్ రాలేదు.. జగన్ దెబ్బకు బొమ్మ రివర్స్.. పగతో రగిలిపోతున్న చంద్రబాబు
Jana Nayagan Thalapathy Vijay Last Movie 5
Video_icon

సినిమాలకు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టిన విజయ్
Advertisement
 