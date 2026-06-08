 వేటు పడ్డాక వీరంగం సృష్టిస్తున్న స్కై | Surya kumar yadav making a strong statement after being removed from Indian T20 team | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వేటు పడ్డాక వీరంగం సృష్టిస్తున్న స్కై

Jun 8 2026 7:06 PM | Updated on Jun 8 2026 7:15 PM

Surya kumar yadav making a strong statement after being removed from Indian T20 team

కెప్టెన్సీతో పాటు టీమిండియాలో స్థానం కోల్పోయిన తర్వాత సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌లో కసి రగులుతోన్నట్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న టీ20 ముంబై లీగ్‌లో అతడు వరుస విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్‌లతో విరుచుకుపడుతున్నాడు. 

ఈ టోర్నీ తొలి మ్యాచ్‌లో 24 బంతుల్లో 48 పరుగులు చేసిన స్కై.. తాజాగా తానాడిన రెండో మ్యాచ్‌లో (మరాఠా రాయల్స్‌) మరింతగా చెలరేగిపోయి 36 బంతుల్లోనే అజేయమైన 72 పరుగులు చేసి తన జట్టును గెలుపు తీరాలు దాటించాడు. 

ఫలితంగా ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ద మ్యాచ్‌ అవార్డు కూడా అందుకున్నాడు. ఈ అవార్డును స్కై.. ఇదే మ్యాచ్‌లో 5 వికెట్లు తీసిన సహచరుడు సిల్వెస్టర్‌ డిసౌజాతో షేర్‌ చేసుకొని తన గొప్ప మనసును చాటుకున్నాడు.

మ్యాచ్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన రాయల్స్‌.. సిల్వెస్టర్‌ డిసౌజా (3.5-0-21-5) ధాటికి 152 పరుగులకే ఆలౌటైంది. రాయల్స్‌ జట్టులో 36 పరుగులు చేసిన మ్యాక్స్‌వెల్‌ స్వామినాథన్‌ టాప్‌ స్కోరర్‌గా నిలువగా.. చిన్మయ్‌ రాజేశ్‌ సుతార్‌ (32 రిటైర్డ్‌ ఔట్‌), సాహిల్‌ జాదవ్‌ (15), కెప్టెన్‌ సిద్దేశ్‌ లాడ్‌ (24), అయాజ్‌ ఖాన్‌ (18) రెండంకెల స్కోర్లు చేశారు. మిగతా ఆటగాళ్లంతా సింగిల్‌ డిజిట్‌ స్కోర్లకే పరిమితమయ్యారు.

అనంతరం లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన ట్రంప్స్‌ నైట్స్‌ జట్టు.. సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ అజేయ అర్ద సెంచరీతో పాటు నూతన్‌ కుమార్‌ గోయెల్‌ (56) అర్ద సెంచరీతో రాణించడంతో 16 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు మాత్రమే కోల్పోయి విజయతీరాలకు చేరింది.

కాగా, త్వరలో జరుగబోయే ఐర్లాండ్‌, ఇంగ్లండ్‌ టీ20 సిరీస్‌లతో పాటు ఆసియా క్రీడల కోసం మూడు వేర్వేరు భారత జట్లను​ తాజాగా ప్రకటించారు. ఫామ్‌ కోల్పోయిన కారణంగా భారత సెలెక్టర్లు సూర్యను జట్టును తప్పించి, కెప్టెన్సీ నుంచి తొలగించారు. సూర్య స్థానంలో శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ భారత టీ20 జట్టు నూతన కెప్టెన్‌గా ఎంపికయ్యాడు.

 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తన ముద్దుల గారాలపట్టితో బిగ్‌బాస్ శివజ్యోతి బొబ్బట్ల పండుగ (ఫొటోలు)
photo 2

శారీలో అనసూయ గ్లామర్ చూశారా? (ఫొటోలు)
photo 3

బ్లాక్‌ డ్రెస్‌లో ప్రియాంక మోహన్‌ స్టన్నింగ్‌ స్టిల్స్‌
photo 4

టాలీవుడ్ నటి అభినయ స్మైలీ లుక్స్.. ఫోటోలు
photo 5

క్యూట్‌నెస్‌తో కట్టిపడేసిన భైరవి.. ఎవరీ బ్యూటీ?

Video

View all
Shocking Facts In HFAST Raids 1
Video_icon

చికెన్ తింటున్నారా అయితే ఈ వీడియో మీకోసమే
Shocking Scenes Giant Storm Winds Damaged 3 Air India Planes 2
Video_icon

ప్రకృతి ఉగ్రరూపం... భయంకరమైన రాక్షస గాలులు మూడు విమానాలు ధ్వంసం
Big Shock To TMC Mamata, Trinamool Congress MP Sukhendu Sekhar Roy Resigns from RS and Party 3
Video_icon

మమతాకు బిగ్ షాక్.. TMCపై సంచలన వ్యాఖ్యలు
Chandrababu Meeting Uteer Flop At West Godavari 4
Video_icon

బాబు మీటింగ్ అట్టర్ ప్లాప్ తిట్టుకుంటూ వెళ్లిపోయిన జనం
UK Advocate Revealed Shocking Truth About Nandu Behaviour With Pregnant Women 5
Video_icon

నందు ఎంత రాక్షసి అంటే..?కడుపుతో ఉన్న అమ్మాయి పని చేయడానికి వస్తే
Advertisement
 