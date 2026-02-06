 సుజీత్‌ పసిడి పట్టు | Sujeet Kalkal wins gold medal at United World Wrestling Ranking Series tournament | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సుజీత్‌ పసిడి పట్టు

Feb 6 2026 3:56 AM | Updated on Feb 6 2026 3:56 AM

Sujeet Kalkal wins gold medal at United World Wrestling Ranking Series tournament

జాగ్రెబ్‌ (క్రొయేషియా): యునైటెడ్‌ వరల్డ్‌ రెజ్లింగ్‌ (యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ) ర్యాంకింగ్‌ సిరీస్‌ టోర్నమెంట్‌లో భారత స్టార్‌ రెజ్లర్‌ సుజీత్‌ కల్కాల్‌ పసిడి పతకంతో మెరిశాడు. పురుషుల ఫ్రీస్టయిల్‌ 65 కేజీల విభాగంలో సుజీత్‌ విజేతగా నిలిచాడు. ఫైనల్లో సుజీత్‌ 3–0 పాయింట్ల తేడాతో పేమన్‌ నెమాటి (ఇరాన్‌)పై విజయం సాధించాడు. సెమీఫైనల్లో సుజీత్‌ 11–0తో ‘టెక్నికల్‌ సుపీరియారిటీ’ పద్ధతిలో జోసెఫ్‌ మెకన్నా (అమెరికా)పై, క్వార్టర్‌ ఫైనల్లో 10–0తో ‘టెక్నికల్‌ సుపీరియారిటీ’ పద్ధతిలో ఖామ్‌జాట్‌ అర్సెమర్‌జుయెవ్‌ (ఫ్రాన్స్‌)పై గెలుపొందాడు. 

స్వర్ణ పతకం గెలిచే క్రమంలో సుజీత్‌ తన ప్రత్యర్థులకు ఒక్క పాయింట్‌ కూడా ఇవ్వకపోవడం విశేషం. మరోవైపు పురుషుల ఫ్రీస్టయిల్‌ 61 కేజీల విభాగంలో అమన్‌ సెహ్రావత్‌ రజత పతకం సొంతం చేసుకున్నాడు. పారిస్‌ ఒలింపిక్స్‌లో 57 కేజీల విభాగంలో కాంస్యం పతకం నెగ్గిన అమన్‌... ఈ టోర్నీలో 61 కేజీల విభాగంలో పోటీపడ్డాడు. 

ఈ కేటగిరీలో ఐదుగురు రెజ్లర్లు బరిలోకి దిగారు. అమన్‌ మూడు బౌట్‌లలో గెలిచి రెండో స్థానంలో నిలిచి రజత పతకాన్ని సాధించాడు. 70 కేజీల విభాగంలో భారత్‌కే చెందిన అభిమన్యు...97 కేజీల విభాగంలో విక్కీ కాంస్య పతకాలు గెలిచారు. కాంస్య పతక బౌట్‌లలో అభిమన్యు 6–3తో మాక్స్‌వెల్‌ పార్కర్‌ (అమెరికా)పై, విక్కీ 8–2తో అద్లాన్‌ (ఫ్రాన్స్‌)పై విజయం సాధించారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బ్లూ డ్రెస్‌లో హీరోయిన్ ఐశ్వర్య రాజేశ్ అందాలు (ఫోటోలు)
photo 2

ఈయనే నా కెప్టెన్‌: శేఖర్‌ కమ్ముల కూతురు (ఫోటోలు)
photo 3

ప్రతి జన్మకూ నువ్వే కావాలి: శ్రీలీల (ఫోటోలు)
photo 4

ఫ్యామిలీతో వండర్‌ పార్క్‌లో లహరి (ఫోటోలు)
photo 5

బర్త్‌డే బ్యూటీ 'స్వాతిరెడ్డి'.. ట్రెండింగ్‌లో ఫోటోలు

Video

View all
YV Subba Reddy Fire On Chandrababu Govt 1
Video_icon

చంద్రబాబు భక్తుల మనోభావాలు దెబ్బతీనేలా మాట్లాడుతున్నారు
Congress Planned Attack Attempt On PM Modi In Lok Sabha 2
Video_icon

లోక్ సభలో మోదీపై దాడి? బయటపడ్డ సంచలన వీడియో..
Janasena MLA Arava Sridhar Victim Revealed Shocking Video 3
Video_icon

జనసేన ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ మరో వీడియో.. ఈ సారి ఏకంగా కారులో
Ambati Rambabu Advocate Sensational Comments 4
Video_icon

అంబటి చాలా వీక్ గా ఉన్నారు.. చెప్పుకోలేనంత బాధ అనుభవిస్తున్నారు
Ram Charans Peddi Movie Postponed 5
Video_icon

ధురంధర్ దెబ్బకి వెనక్కి తగ్గిన పెద్ది..

Advertisement
 