సెపక్‌టక్రా బంగారు పతకాలు వీరికే

Jan 10 2026 10:12 AM | Updated on Jan 10 2026 11:03 AM

Khelo India Beach Games 2026 Haryana Women Won Sepaktakraw Gold medal

ఖేలో ఇండియా బీచ్ గేమ్స్ 2026లో ఘోగ్లా బీచ్‌లో సెపక్‌టక్రా ఫైనల్స్‌లో హర్యానా మహిళల జట్టు, ఢిల్లీ పురుషుల జట్టు విజయం సాధించాయి. దీంతో బిహార్ బంగారు పతకం గెలిచే ఆశలపై నీళ్లు చల్లినట్లయింది.

స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా, జాతీయ క్రీడా సమాఖ్యల సాంకేతిక పర్యవేక్షణలో.. కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం దాద్రా & నగర్ హవేలీ, దమన్ & డయూ ఆధ్వర్యంలో ఖేలో ఇండియా బీచ్ గేమ్స్ 2026 జరుగుతున్నాయి. 

ఈ పోటీల్లో వాలీబాల్, సాకర్, సెపక్‌టక్రా, కబడ్డీ, పెంచక్ సిలాట్, ఓపెన్ వాటర్ స్విమ్మింగ్, మల్లఖంబ్ మరియు టగ్ ఆఫ్ వార్ అనే ఎనిమిది క్రీడల్లో 1100కు పైగా క్రీడాకారులు పాల్గొంటున్నారు. మొదటి ఆరు క్రీడలు పతకాల కోసం నిర్వహించబడుతుండగా, మొత్తం 32 బంగారు పతకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

మహిళల సెపక్‌టక్రా ఫైనల్‌లో తొలి రెగును కోల్పోయిన తర్వాత హర్యానా జట్టు గట్టిగా తిరిగి వచ్చి బిహార్‌పై 2-1తో విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్ గంట 15 నిమిషాల పాటు సాగింది. పురుషుల విభాగంలో ఢిల్లీ జట్టు బిహార్‌పై 2-0తో నేరుగా విజయం సాధించింది.

బీచ్ సాకర్‌లో డిఫెండింగ్ చాంపియన్స్ ఒడిశా, డెబ్యూ జట్టు హిమాచల్ ప్రదేశ్‌పై 7-0తో ఆధిపత్య విజయాన్ని నమోదు చేసి మహిళల ఫైనల్‌కు చేరుకుంది. స్రిజనా తమాంగ్, సత్యబతి ఖడియా, ఖుండోంగ్‌బామ్ అంబాలికా తలా రెండు గోల్స్ చొప్పున సాధించారు.

రెండో మహిళల సెమీఫైనల్‌లో తొలి క్వార్టర్‌లోనే నాలుగు గోల్స్ చేసిన గుజరాత్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్‌పై 6-3తో విజయం సాధించింది. ఓడిన జట్టుకు కెప్టెన్ జియానీ రామ్‌చింగ్ మారా మూడు క్వార్టర్లలో ఒక్కో గోల్ సాధించినప్పటికీ ఇతరుల నుంచి సరైన మద్దతు లభించలేదు.

బీచ్ వాలీబాల్‌లో తమిళనాడు పురుషులు మరియు మహిళలు రెండు విభాగాల్లోనూ బంగారు పతకాలు గెలుచుకునే అవకాశం పొందారు. మహిళల సెమీఫైనల్‌లో దీపికా, పవిత్ర జంట తొలి సెట్ కోల్పోయిన తర్వాత స్వాతి, ధర్షిణిపై 19-21, 21-12, 15-6తో విజయం సాధించి ఫైనల్‌లో పుదుచ్చేరి జంట రేవతి, శ్వేతతో తలపడనుంది. పురుషుల ఫైనల్‌లో తమిళనాడు జంట భారత్, రాజేష్ గోవా జంట సావన్, గౌన్స్‌తో తలపడనుంది.

ఫలితాలు
బీచ్ సాకర్ (సెమీఫైనల్స్)
మహిళలు: గుజరాత్ 6-3 అరుణాచల్ ప్రదేశ్‌ను ఓడించింది; ఒడిశా 7-0 హిమాచల్ ప్రదేశ్‌ను ఓడించింది

బీచ్ సెపక్‌టక్రా
మహిళలు: బంగారం – హర్యానా; రజతం – బిహార్; కాంస్యం – ఉత్తర ప్రదేశ్, మణిపూర్
పురుషులు: బంగారం – ఢిల్లీ; రజతం – బిహార్; కాంస్యం – మణిపూర్, దాద్రా & నగర్ హవేలీ మరియు దమన్ & దియు

బీచ్ వాలీబాల్ (సెమీఫైనల్స్)
మహిళలు: దీపికా/పవిత్ర (టీఎన్) 19-21, 21-12, 15-6తో స్వాతి/ధర్షిణి (టీఎన్)పై విజయం; రేవతి/శ్వేత (పుదుచ్చేరి) 21-10, 21-18తో మనసా/మౌనిక (ఆంధ్రప్రదేశ్)పై విజయం
పురుషులు: సావన్/గౌన్స్ (గోవా) 21-18, 16-21, 15-12తో పూన్తమిళన్/అభిథన్ (టీఎన్)పై విజయం; భారత్/రాజేష్ (టీఎన్) 21-13, 19-21, 15-8తో రామకృష్ణ దవాస్కర్/నితిన్ సావంత్ (గోవా)పై విజయం

