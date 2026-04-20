 శశాంక్‌ సింగ్‌ పరువు తీసిన శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌! | Shashank Singh Drops 3 Catches Shreyas Iyer Shames Him For Mistakes
Sakshi News home page

Trending News:

శశాంక్‌ సింగ్‌ పరువు తీసిన శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌!

Apr 20 2026 1:42 PM | Updated on Apr 20 2026 1:51 PM

Shashank Singh Drops 3 Catches Shreyas Iyer Shames Him For Mistakes

ఐపీఎల్‌-2026లో పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ జైత్రయాత్ర కొనసాగుతోంది. శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ సారథ్యంలో గతేడాది ఫైనల్‌ చేరిన పంజాబ్‌.. ఈసారి కూడా ప్లే ఆఫ్స్‌ దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. తాజాగా పంజాబ్‌ కింగ్స్‌తో ఆదివారం నాటి మ్యాచ్‌లోనూ శ్రేయస్‌ సేన దుమ్ములేపింది.

సొంత వేదిక ముల్లన్‌పూర్‌లో టాస్‌ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్‌కు దిగిన పంజాబ్‌.. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో రికార్డు స్థాయిలో 254 పరుగులు సాధించింది. ప్రియాన్ష్‌ ఆర్య (37 బంతుల్లో 93) విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్‌తో విరుచుకుపడగా.. కూపర్‌ కన్నోలి (46 బంతుల్లో 87) మరోసారి ఆకట్టుకున్నాడు.

రాణించిన బౌలర్లు
ఇక లక్ష్య ఛేదనలో లక్నోను పంజాబ్‌ 200 పరుగులకే పరిమితం చేసింది. మార్కో యాన్సెన్‌ రెండు, అర్ష్‌దీప్‌ సింగ్‌, విజయ్‌ కుమార్‌ వైశాఖ్‌, యజువేంద్ర చహల్‌ తలా ఒక వికెట్‌ తీసి పంత్‌ సేనను కట్టడి చేశారు. ఫలితంగా పంజాబ్‌ 54 పరుగుల తేడాతో జయభేరి మోగించింది.

మూడు క్యాచ్‌లు జారవిడిచాడు
అయితే, పంజాబ్‌ స్టార్‌ శశాంక్‌ సింగ్‌ లక్నోతో మ్యాచ్‌లో ఫీల్డింగ్‌లో దారుణంగా విఫలమయ్యాడు. ఒకటి కాదు.. రెండు కాదు.. ఏకంగా మూడు క్యాచ్‌లు జారవిడిచాడు. ముఖ్యంగా లక్నో ఇన్నింగ్స్‌లో 18వ ఓవర్లో పంజాబ్‌ పేసర్‌ అర్ష్‌దీప్‌ సింగ్‌ బంతితో రంగంలోకి దిగగా.. ఐడెన్‌ మార్క్రమ్‌ భారీ షాట్‌ ఆడాడు.

ఈ క్రమంలో స్వీపర్‌ కవర్‌ వద్ద ఫీల్డింగ్‌ చేస్తున్న శశాంక్‌ సింగ్‌ బంతిని అందుకునేందుకు పరిగెత్తుకు వచ్చాడు. ఆల్‌మోస్ట్‌ క్యాచ్‌ పడతాడని భావించగా.. అక్కడే అలా నిలుచుండిపోయాడు. దీంతో మార్క్రమ్‌ ఖాతాలో సిక్సర్‌ చేరగా.. అర్ష్‌దీప్‌ సింగ్‌తో పాటు డగౌట్‌లో ఉన్న హెడ్‌కోచ్‌ రిక్కీ పాంటింగ్‌ తీవ్రస్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

మార్క్రమ్‌తో పాటు ముకుల్‌​ చౌదరీతో పాటు నికోలస్‌ పూరన్‌ల క్యాచ్‌లను శశాంక్‌ జారవిడిచాడు. ఈ ముగ్గరూ డేంజరస్‌ ప్లేయర్లే. అయితే, పంజాబ్‌ బౌలర్లను వాళ్లను సరిగ్గా కుదురుకోనివ్వలేదు కాబట్టి సరిపోయింది లేదంటే ఫలితంపై ప్రభావం పడేది. ఈ నేపథ్యంలో శశాంక్‌ సింగ్‌పై విమర్శల వర్షం కురుస్తుండగా.. మ్యాచ్‌ తర్వాత కెప్టెన్‌ శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ చేసిన పని నెటిజన్లను ఆకర్షిస్తోంది.

ఇదిగో ఈ క్యాప్‌ అడ్డుపెట్టుకో
విజయం తర్వాత ఇరుజట్ల ఆటగాళ్లు కరచాలనం చేసుకునే సమయంలోశ్రేయస్‌ శశాంక్‌ను ఆటపట్టించాడు. సరదాగా శశాంక్‌ భుజంపై చెయ్యి వేసిన శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌... ‘‘మన జట్టు సభ్యులకు నీ ముఖం చూపించలేవులే.. మనోళ్లను కదిలించేంత దమ్ము ఇపుడు లేకపోవచ్చు... ఇదిగో ఈ క్యాప్‌ అడ్డుపెట్టుకో’’ అన్నట్లుగా క్యాప్‌ అతడి ముఖానికి అడ్డుపెట్టి నడిపించాడు. పాంటింగ్‌ సైతం శశాంక్‌ భుజం తట్టి నవ్వులు చిందించాడు. 

ఈ నేపథ్యంలో.. ‘‘శ్రేయస్‌ భయ్యా పాపం శశాంక్‌ పరువు తీసేశావుగా!.. ఏదేమైనా ఈరోజు శశాంక్‌ అదృష్టం బాగుంది’’ అంటూ అభిమానులు సరదాగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. కాగా శశాంక్‌ ఈ మ్యాచ్‌లో ఆరు బంతుల్లో 17 పరుగులు చేశాడు. ఇదిలా ఉంటే.. పంజాబ్‌ ఇప్పటికి ఆడిన ఆరు మ్యాచ్‌లలో ఒకటి వర్షం వల్ల రద్దుకాగా.. మిగిలిన ఐదూ గెలిచి పట్టికలో అగ్రస్థానంలో ఉంది.

చదవండి: PSL: పిరికిపందలు.. ఎక్స్‌ట్రాలు వద్దు.. పాక్‌ బోర్డుకు ఘాటు కౌంటర్‌

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఉత్తరాంధ్ర శబరిమల (అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం) ఎక్కడ ఉందో తెలుసా (ఫొటోలు)
photo 2

సింహాచలం అప్పన్న చందనోత్సవం..భారీగా భక్తులు (ఫొటోలు)
photo 3

విశాఖపట్నం : 'కళా సెంటినియల్‌ సాగా' చిత్రకళా ప్రదర్శన (ఫొటోలు)
photo 4

ఫెమినా మిస్ ఇండియా వరల్డ్‌గా గోవా బ్యూటీ..! (ఫొటోలు)
photo 5

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఏప్రిల్ 19-26)

Video

View all
Victims Shared Psycho Details With Sakshi 1
Video_icon

న్యూడ్ గా వచ్చి.. మా మమ్మి మీద చేయి వేశాడు
Dr Vikrant Singh Thakur Shares Tips on How to Sleep Better at Night 2
Video_icon

క్షణాల్లో గాఢ నిద్ర పట్టాలంటే నిద్ర మాత్రలు వద్దు.. రాత్రి బాగా నిద్రపోవడానికి ఏం చేయాలి..?
Gujarat Mineral Development Corpn Ltd Shares hit 20 percent upper circuit 3
Video_icon

ఇన్వెస్టర్లకు కాసుల పంట.. లక్షకు 13 లక్షలు సంపాదించిపెట్టిన స్టాక్..
YS Jagan Pulivendula Tour Schedule 4
Video_icon

వైఎస్ జగన్ పులివెందుల టూర్.. పూర్తి షెడ్యూల్..!
Chandrababu Cheated Modi 5
Video_icon

ఢిల్లీలో చంద్రబాబు డ్రామాలు మోదీకి వెన్నుపోటు
Advertisement
 