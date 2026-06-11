 బ్లాక్‌ డ్రెస్‌లో హీరోయిన్ శ్రీదేవి అందాలు (ఫోటోలు) | Actress Sridevi Gorgeous Looks Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బ్లాక్‌ డ్రెస్‌లో హీరోయిన్ శ్రీదేవి అందాలు (ఫోటోలు)

Jun 11 2026 9:05 PM | Updated on Jun 11 2026 9:05 PM

Actress Sridevi Gorgeous Looks Photos1
1/9

కోలీవుడ్ బ్యూటీ శ్రీదేవి సోషల్ మీడియాలో తన ఫోటోలను షేర్ చేసింది. బ్లాక్‌ డ్రెస్‌లో హీరోయిన్ మరింత ఫుల్‌ గ్లామరస్‌గా కనిపించారు. ఈ పిక్స్ నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి

Actress Sridevi Gorgeous Looks Photos2
2/9

Actress Sridevi Gorgeous Looks Photos3
3/9

Actress Sridevi Gorgeous Looks Photos4
4/9

Actress Sridevi Gorgeous Looks Photos5
5/9

Actress Sridevi Gorgeous Looks Photos6
6/9

Actress Sridevi Gorgeous Looks Photos7
7/9

Actress Sridevi Gorgeous Looks Photos8
8/9

Actress Sridevi Gorgeous Looks Photos9
9/9

# Tag
Actress Sridevi Gorgeous Looks Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బ్లాక్‌ డ్రెస్‌లో హీరోయిన్ శ్రీదేవి అందాలు (ఫోటోలు)
photo 2

ఫ్రెండ్‌ బర్త్‌ డే పార్టీలో నమ్రతా, మంచు లక్ష్మీ సందడి (ఫోటోలు)
photo 3

పింక్ డ్రెస్‌లో మెరిసిపోతున్న నభా నటేశ్..ఫోటోలు
photo 4

శివ హీరోయిన్.. ఈ ప్రేమ జంట పెళ్లి బంధానికి 33 ఏళ్లు..! (ఫోటోలు)
photo 5

విజయవాడలో కుండపోత వర్షం.. చెరువులను తలపిస్తున్న రోడ్లు (ఫోటోలు)

Video

View all
Women Emotional Statement Against Janasena Leader Bethapudi Vijay Sekhar's Betrayal 1
Video_icon

కన్నీటి ఆవేదన! ప్రాణాలు తీసుకుంటానని హెచ్చరిక..
YSRCP Margani Bharat Strong Warning To Nara Lokesh 2
Video_icon

నీ కొడుకు చేసిన పనికి నువ్వు బలి అవ్వడం ఖాయం..!
YSRCP Kalpalatha Reddy Fire's on Nara Lokesh & Pawan kalyan 3
Video_icon

ఆ రోజు కార్మిక సంఘాలు లేకపోతే వైజాగ్ లో అడుగు పెట్టేవాడివా?
Heavy Rain Lashes In Some Districts Of Andhra Pradesh 4
Video_icon

ఏపీకి రెయిన్ అలర్ట్...! ఆ జిల్లాలో భారీ వర్షాలు
Vaibhav Sooryavanshi Craze in Sri Lanka 5
Video_icon

బుడోడు కోసం శ్రీలంకలో ఎగబడుతున్న ఫ్యాన్స్..
Advertisement