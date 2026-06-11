 పింక్ డ్రెస్‌లో మెరిసిపోతున్న నభా నటేశ్..ఫోటోలు | Nabha Natesh dazzling in a pink dress Photos | Sakshi
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పింక్ డ్రెస్‌లో మెరిసిపోతున్న నభా నటేశ్..ఫోటోలు

Jun 11 2026 4:52 PM | Updated on Jun 11 2026 4:59 PM

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హీరోయిన్ నభా నటేశ్‌ పింక్ డ్రెస్‌లో ఉన్న ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. ఈ ఫోటోల్లో గులాబీ చేతిలో పట్టుకుని మరింత అందంగా కనిపించింది. ఈ పిక్స్‌ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి.

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