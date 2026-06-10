 పసిడి ఇంత భారీ పతనం.. ఇవే కారణాలు | Gold Price Crash Why Gold Rates Fell Rs 4300 Key Reasons Behind Sharp Decline | Sakshi
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పసిడి ఇంత భారీ పతనం.. ఇవే కారణాలు

Jun 10 2026 9:02 PM | Updated on Jun 10 2026 9:21 PM

Gold Price Crash Why Gold Rates Fell Rs 4300 Key Reasons Behind Sharp Decline

దేశీయ బులియన్‌ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు బుధవారం భారీగా పతనమయ్యాయి. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 10 గ్రాముల మేలిమి బంగారం​ (24 క్యారెట్లు) ఏకంగా రూ.4300 క్షీణించి రూ.1,49,010లకు దిగివచ్చింది. అలాగే ఆభరణాలకు వినియోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.3,950 తగ్గి రూ.1,36,600లకు వచ్చింది. గత కొన్ని రోజులుగా తగ్గుదల బాటపట్టిన బంగారం ధరలు క్రితం ఒక్కసారిగా ఎగిసి మళ్లీ ఈరోజు అంతకు మించి భారీగా పతనమమ్యాయి. ఒక్కరోజులో పసిడి ధరలు ఈ స్థాయిలో పతనమవడానికి ప్రధాన కారణాలు ఏంటన్నది ఈ కథనంలో చూద్దాం.

తాజా మార్కెట్‌ డేటా పరిశీలిస్తే, ఈరోజు (జూన్‌ 10) బంగారం ధరలు భారీగా పడిపోవడానికి ప్రధాన కారణం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు ఒక్కసారిగా క్షీణించడమే అని స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. భారత మార్కెట్లో కూడా అదే ప్రభావం ప్రతిబింబించింది.

ఎందుకు పడిపోయాయి?

గ్లోబల్‌ గోల్డ్‌లో భారీ అమ్మకాలు
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్‌ గోల్డ్‌ ధరలు 2%–3% వరకు పడిపోయాయి. దీంతో భారత మార్కెట్లో ఎంసీఎక్స్‌ గోల్డ్‌ ఫ్యూచర్స్‌ కూడా దాదాపు 2% క్షీణించి రూ.1.49 లక్షల స్థాయికి దిగివచ్చాయి.

అమెరికా ద్రవ్యోల్బణ డేటాపై ఆందోళన
అమెరికా సీపీఐ ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాల ముందు ట్రేడర్లు భారీగా ప్రాఫిట్‌ బుకింగ్‌కు దిగారు. ద్రవ్యోల్బణం పెరిగితే ఫెడ్‌ వడ్డీ రేట్లను ఎక్కువకాలం పైనే ఉంచవచ్చన్న అంచనాలు బంగారంపై ఒత్తిడి తెచ్చాయి.

డాలర్‌, ట్రెజరీ ఈల్డ్స్‌ బలపడటం
అమెరికా బాండ్‌ ఈల్డ్స్‌, డాలర్‌ బలపడటంతో వడ్డీ ఇవ్వని బంగారంపై పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తి తగ్గింది. ఈ అంశం కూడా ధరల పతనాన్ని వేగవంతం చేసింది.

రికార్డు స్థాయిల తర్వాత ప్రాఫిట్‌ బుకింగ్‌
ఇటీవలి వారాల్లో బంగారం చరిత్రాత్మక గరిష్ఠాలకు చేరుకుంది. దీంతో పెద్ద ఫండ్‌లు, ట్రేడర్లు లాభాల స్వీకరణకు దిగడంతో అమ్మకాల ఒత్తిడి పెరిగింది.

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