పూరి: ఒడిశాలోని పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రం పూరీలో ఆధ్యాత్మిక సందడి నెలకొంది. ప్రపంచ ప్రసిద్ధ జగన్నాథ రథయాత్రకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు అత్యంత వేగంగా సాగుతున్నాయి. ఏటా అత్యంత వైభవంగా జరిగే ఈ మహా ఘట్టం ఈ ఏడాది జూలై 16న జరగనుంది. జగన్నాథుడు తన సోదరుడు బలభద్రుడు, సోదరి సుభద్రతో కలిసి శ్రీమందిరం నుండి గుండిచా ఆలయానికి చేసే ఈ దివ్య యాత్రను కళ్లారా వీక్షించేందుకు, ఆ రథాల తాళ్లను తాకేందుకు దేశవిదేశాల నుండి లక్షలాది మంది భక్తులు పూరీ క్షేత్రానికి వచ్చేందుకు తహతహలాడుతున్నారు.
భక్తి పారవశ్యంలో పూరీ క్షేత్రం
ప్రస్తుతం పూరీ జగన్నాథుడి చెంత ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం తొణికిసలాడుతోంది. ఆలయ రథఖలా (రథాల తయారీ స్థలం) వద్ద సంప్రదాయ హస్తకళాకారులు, శిల్పులు అహోరాత్రులు శ్రమిస్తూ భారీ రథాలకు తుది మెరుగులు దిద్దుతున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం అక్షయ తృతీయ పర్వదినం నుంచే ఈ పవిత్ర రథాల నిర్మాణ పనులు ప్రారంభం కావడం ఇక్కడి శతాబ్దాల నాటి సంప్రదాయం. ఈ అద్భుత రథాల రూపకల్పనలో 100 మందికి పైగా సంప్రదాయ కళాకారులు, ఆలయ సేవకులు భక్తిశ్రద్ధలతో నిమగ్నమై ఉన్నారు.
ముగ్గురు దేవుళ్లు.. మూడు దివ్య రథాలు
ఈ రథయాత్రలో ముగ్గురు దేవతామూర్తులకు ప్రత్యేకంగా మూడు భారీ రథాలను తీర్చిదిద్దుతారు. భగవాన్ జగన్నాథుడి రథాన్ని ‘నందిఘోష’ అని పిలుస్తారు, దీని ఎత్తు సుమారు 45 అడుగులు కాగా, దీనికి 16 భారీ చక్రాలను అమరుస్తారు. బలభద్రుడి రథమైన ‘తాళధ్వజం’ సుమారు 44 అడుగుల ఎత్తుతో, 14 చక్రాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇక దేవి సుభద్ర ప్రయాణించే ‘దర్పదలన’ రథం దాదాపు 43 అడుగుల ఎత్తు, 12 చక్రాలతో రూపుదిద్దుకుంటుంది. ఈ మూడు రథాల నిర్మాణానికి ప్రతి ఏటా సరికొత్త కలపను మాత్రమే ఉపయోగించడం విశేషం.
జూలై 16న మహా రథయాత్ర
ఈ ఏడాది జూలై 16వ తేదీన పవిత్ర రథయాత్ర అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభం కానుంది. ఈ మహా యాత్రలో భాగంగా జగన్నాథుడు, బలభద్రుడు, సుభద్ర దేవిలు తమ ముఖ్య ఆలయం (శ్రీమందిరం) నుండి బయలుదేరి సుమారు మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న గుండిచా ఆలయానికి చేరుకుంటారు. ఈ మూడు కిలోమీటర్ల మార్గంలో స్వామివారి రథాలను లాగడానికి, ఆ పుణ్యాన్ని దక్కించుకోవడానికి భక్తజనం తరలివస్తారు.
ఒడిశా సాంస్కృతిక వారసత్వ ప్రతీక
పూరీ జగన్నాథ రథయాత్ర అనేది కేవలం ఒక మతపరమైన వేడుక మాత్రమే కాదు. అది ఒడిశా రాష్ట్ర సాంస్కృతిక వారసత్వానికి, అక్కడి అద్భుత శిల్పకళా నైపుణ్యానికి ఒక సజీవ ప్రతీక. తరతరాలుగా వస్తున్న ఈ కళా నైపుణ్యం రథాల తయారీలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. భక్తి, సంప్రదాయం, అద్భుత హస్తకళల కలయికగా ఈ రథయాత్ర ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందింది.
కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు
ఈ మహాత్సవానికి దేశ, విదేశాల నుండి లక్షలాది మంది భక్తులు తరలివస్తారని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో భక్తుల సౌకర్యం, భద్రత కోసం ఒడిశా రాష్ట్ర యంత్రాంగం, ఆలయ యాజమాన్యం, వివిధ భద్రతా సంస్థలు విస్తృతమైన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాయి. రథయాత్ర సాఫీగా సాగేందుకు, ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ఉండేందుకు కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
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