 బీపీలకు, టెన్షన్లకు చెక్.. డాంకీలతో మైండ్ బ్లోయింగ్ ట్రీట్‌మెంట్! | Donkey Therapy Paris Hospital Uses Donkeys to Treat Mental Illness | Sakshi
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బీపీలకు, టెన్షన్లకు చెక్.. డాంకీలతో మైండ్ బ్లోయింగ్ ట్రీట్‌మెంట్!

Jun 9 2026 7:49 AM | Updated on Jun 9 2026 7:53 AM

Donkey Therapy Paris Hospital Uses Donkeys to Treat Mental Illness

మానసిక ఒత్తిడి, ఆందోళనలతో సతమతమయ్యే బాధితులకు ఫ్రాన్స్ రాజధాని ప్యారిస్‌లో ఒక వినూత్న చికిత్స అందుతోంది. మందులు, ఇంజెక్షన్లతో మాత్రమే కాకుండా, గాడిదల సహాయంతో రోగులను కోలుకునేలా చేస్తున్నారు. వినడానికి కాస్త వింతగా అనిపించినా, ఈ ‘డాంకీ థెరపీ’ మానసిక రోగుల్లో అద్భుతమైన మార్పులను తీసుకువస్తోంది. ప్యారిస్ సమీపంలోని ఒక మానసిక వైద్యశాలలో ప్రారంభమైన ఈ సరికొత్త ప్రయోగం ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. నిశ్శబ్ద వాతావరణం, పచ్చని ప్రకృతి మధ్య బాధితులు గాడిదలతో గడుపుతూ, తమ మానసిక ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకుంటున్నారు.  

ప్యారిస్‌లో వినూత్న ప్రయోగం
ఫ్రాన్స్‌లో మొదటిసారిగా ఈ తరహా వినూత్న చికిత్సను ఇక్కడ ప్రవేశపెట్టారు. మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న బాధితులకు సాధారణ మందులతో పాటు ఈ డాంకీ థెరపీని కూడా అందిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా రోగులు స్వయంగా గాడిదలను బయటకు నడిపించడం, వాటికి ఆహారం తినిపించడం, వాటి సంరక్షణ బాధ్యతలను చూసుకోవడం వంటి పనులు చేస్తారు. ఎంతో ప్రశాంత స్వభావం కలిగిన ఈ జంతువులతో సమయం గడపడం వల్ల రోగులలో ఆత్మవిశ్వాసం, సామాజిక అనుబంధం, మానసిక ప్రశాంతత పెరుగుతాయని వైద్య సిబ్బంది చెబుతున్నారు.

మందుల కంటే మిన్నగా..
ఈ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న 60 ఏళ్ల నాథాలీ అనే రోగి తన అనుభవాన్ని పంచుకుంటూ, గాడిదలతో గడపడం వల్ల తనకు మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించే మందుల కంటే ఎక్కువ ఉపశమనం లభిస్తోందని తెలిపారు. ‘నేను ఆ గాడిదల పక్కన ఉన్నప్పుడు, నా ఆందోళనలన్నీ ఇట్టే మాయమైపోతాయి. ఇది ఒక సహజమైన ఔషధంలా పనిచేస్తుంది’ అని పేర్కొన్నారు.  గాడిదలు అటు రోగులకు  ఇటు వైద్యులకు మధ్య ఒక వారధిలా పనిచేస్తున్నాయని హాస్పిటల్ వర్గాలు తెలిపాయి.

ఒంటరితనాన్ని దూరం చేస్తూ..
జెరోమ్ అనే 52 ఏళ్ల మరో బాధితుడు మాట్లాడుతూ, ఈ వినూత్నమైన పని తన జీవితంలోని ఒంటరితనాన్ని పూర్తిగా దూరం చేసిందని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. కొత్త కొత్త యాక్టివిటీస్‌లో పాల్గొనడం, తోటివారితో మాట్లాడే అవకాశం లభించడంతో తన దైనందిన జీవితంలో ఎంతో సానుకూల మార్పు వచ్చిందని చెప్పారు. ఈ వినూత్న కార్యక్రమాన్ని 2016 లో ఎర్మెలిండా హెడే అనే సైకియాట్రిక్ నర్స్, ఆమె భర్త ఫ్రాంకోయిస్ హెడే కలిసి ప్రారంభించారు. గాడిదల శాంత స్వభావం, వాటి సామాజిక ప్రవర్తన మనుషలోని మానసిక  రోగాలను నయం  చేసేందుకు దోహదపడతాయని వారు గుర్తించారు. ఇందుకోసం కొన్ని గాడిదలను యానిమల్ షెల్టర్ల నుండి రక్షించి ఇక్కడికి తీసుకువచ్చారు.

ఎమోషనల్ స్పాంజ్
గాడిదలు చాలా సున్నితమైనవని, తెలివైనవని ఫ్రాంకోయిస్ హెడే వివరించారు. మానవుల భావోద్వేగాలను అవి చాలా త్వరగా అర్థం చేసుకోగలవని, అందుకే వాటిని ‘ఎమోషనల్ స్పాంజ్’ (భావోద్వేగాలను పీల్చుకునేవి) అని పిలుస్తారని ఆయన అన్నారు. తీవ్రమైన ఆందోళన (Anxiety), కుంగుబాటు (Depression), ఆటిజం (Autism), స్కిజోఫ్రెనియా (Schizophrenia) వంటి మానసిక రుగ్మతలతో బాధపడుతున్న వారికి ఈ థెరపీ అద్భుతంగా సహాయపడుతోంది. దీనివల్ల రోగుల్లో భావోద్వేగ సమతుల్యత, ఆత్మగౌరవం, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ గణనీయంగా మెరుగుపడుతున్నాయని వైద్యులు నిర్ధారించారు.

ప్రత్యామ్నాయం కాదు.. కానీ సహాయకారి
అయితే ఈ డాంకీ థెరపీ అనేది సాధారణ వైద్య చికిత్సకు లేదా మందులకు ప్రత్యామ్నాయం కాదని వైద్యులు స్పష్టం చేశారు. ఇది ప్రధాన చికిత్సకు ఒక సమర్థవంతమైన సహాయక చికిత్సగా (Supplementary Treatment) అద్భుతంగా పనిచేస్తుందని వారు చెబుతున్నారు. మానసిక ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో ఈ థెరపీకి అధికారిక గుర్తింపు తీసుకురావడం కోసం హాస్పిటల్ యాజమాన్యం సిద్ధమవుతోంది. దీని ప్రభావాలపై త్వరలోనే పూర్తిస్థాయి శాస్త్రీయ పరిశోధనలు (Scientific Research) నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి.

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