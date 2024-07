టీమిండియా వికెట్‌కీపర్‌ కమ్‌ బ్యాటర్‌ దినేశ్‌ కార్తీక్‌ ఐపీఎల్‌లో కీలక బాధ్యతలు చేపట్టనున్నాడు. డీకే.. తన తాజా మాజీ జట్టైన ఆర్సీబీకి బ్యాటింగ్‌ కోచ్‌ కమ్‌ మెంటార్‌గా ఎంపికయ్యాడు. ఈ విషయాన్ని ఆర్సీబీ ట్విటర్‌ వేదికగా అధికారికంగా ప్రకటించింది. వచ్చే సీజన్‌ (2025) నుంచి డీకే కొత్త విధుల్లో చేరతాడని ఆర్సీబీ పేర్కొంది. "సరికొత్త అవతారంలో మరోసారి మాలో భాగమవుతున్న దినేష్ కార్తీక్‌కు స్వాగతం"అని ఆర్సీబీ ట్వీట్‌లో రాసుకొచ్చింది.

39 ఏళ్ల డీకే.. ఈ ఏడాదే ఐపీఎల్‌కు రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటించాడు. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌తో (2008, 2009, 2010, 2014) ఐపీఎల్‌ ప్రస్తానాన్ని ప్రారంభించిన కార్తీక్‌.. గత మూడు సీజన్లలో ఆర్సీబీకి (2024, 2023, 2022) ప్రాతినిథ్యం వహించాడు. ఈ మధ్యలో కార్తీక్‌.. కింగ్స్‌ ఎలెవెన్‌ పంజాబ్‌ (2011), ముంబై ఇండియన్స్‌ (2012, 2013), ఆర్సీబీ (2015), గుజరాత్‌ లయన్స్‌ (2016, 2017), కేకేఆర్‌ (2018, 2019, 2020, 2021) ఫ్రాంచైజీలకు ఆడాడు.

ఐపీఎల్‌ ఆరంభ ఎడిషన్‌ (2008) నుంచి ఆడిన అతి కొద్ది మంది క్రికెటర్లలో (ఏడుగురు) కార్తీక్‌ ఒకడు. ధోని, విరాట్‌ కోహ్లి, రోహిత్‌ శర్మ, శిఖర్‌ ధవన్‌, సాహా, మనీశ్‌ పాండే, దినేశ్‌ కార్తీక్‌ మాత్రమే ఇనాగురల్‌ ఎడిషన్‌ నుంచి ఐపీఎల్‌ ఆడారు. ఇప్పటివరకు జరిగిన 16 ఎడిషన్లలో పాల్గొన్న కార్తీక్‌ కేవలం రెండే రెండు మ్యాచ్‌లు మిస్‌ అయ్యాడు.

ఐపీఎల్‌లో కార్తీక్‌కు ఘనమైన ట్రాక్‌ రికార్డు ఉంది. డీకే.. ఐపీఎల్‌లో అత్యధిక మ్యాచ్‌లు ఆడిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో సంయుక్తంగా రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. డీకే, రోహిత్‌ శర్మ ఐపీఎల్‌లో 257 మ్యాచ్‌లు ఆడారు. ఐపీఎల్‌లో అత్యధిక మ్యాచ్‌లు ఆడిన రికార్డు ధోని (264) పేరిట ఉంది. డీకే తన ఐపీఎల్‌ కెరీర్‌లో 135.36 స్ట్రయిక్‌రేట్‌తో 4842 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 22 హాఫ్‌ సెంచరీలు ఉన్నాయి. కార్తీక్‌ ఖాతాలో 145 క్యాచ్‌లు, 37 స్టంపింగ్‌లు ఉన్నాయి.

