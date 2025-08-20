 సచిన్‌ కంటే వినోద్‌ కాంబ్లీ బెటర్‌?.. నేనెప్పుడూ వినలేదు.. ఇద్దరూ సమానమే | Is Vinod Kambli Better Than Sachin Tendulkar Brother Claims Never Heard | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సచిన్‌ కంటే వినోద్‌ కాంబ్లీ బెటర్‌?.. నేనెప్పుడూ వినలేదు.. ఇద్దరూ సమానమే

Aug 20 2025 3:50 PM | Updated on Aug 20 2025 3:53 PM

Is Vinod Kambli Better Than Sachin Tendulkar Brother Claims Never Heard

సచిన్‌ టెండుల్కర్‌ (Sachin Tendulkar).. వినోద్‌ కాంబ్లీ (Vinod Kambli)... ఈ ఇద్దరు ముంబై తరఫున దాదాపు ఒకేసారి క్రికెట్లో అడుగుపెట్టారు. ఇద్దరూ కలిసి దేశవాళీ క్రికెట్‌ ఆడుతూ తమను తాము నిరూపించుకున్నారు. ఈ క్రమంలో దేశానికి ప్రాతినిథ్యం వహించే స్థాయికి చేరుకున్నారు.

ఇక ముందూ ఎవరికీ సాధ్యం కాని ప్రపంచ రికార్డు
అయితే, సచిన్‌ టెండుల్కర్‌ వరుస అవకాశాలు అందిపుచ్చుకుంటూ.. ఇరవై నాలుగేళ్ల సుదీర్ఘ కెరీర్‌లో ఎన్నో చిరస్మరణీయ రికార్డులు సాధించాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో అత్యధిక పరుగులు, శతక శతకాలు సాధించిన ఏకైక ఆటగాడిగా ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పాడు.

మద్యానికి బానిసై..
మరోవైపు.. వినోద్‌ కాంబ్లీ మాత్రం తన ప్రతిభను సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోయాడు. క్రమశిక్షణారాహిత్యం, వివాదాల కారణంగా కెరీర్‌నే కోల్పోయాడని అతడి గురించి తరచూ విమర్శలు వస్తుంటాయి. అంతేకాదు.. మద్యానికి బానిసై ఇటు వ్యక్తిగత జీవితం, ఆరోగ్యం విషయంలోనూ అశ్రద్ధ కారణంగా అయినవాళ్లకూ దూరమయ్యాడు కాంబ్లీ.

సచిన్‌ కంటే నేనే గొప్ప?
అయితే, భార్య ఆండ్రియా కారణంగా తిరిగి మామూలు మనిషినైన వినోద్‌ కాంబ్లీ.. 1983 వన్డే వరల్డ్‌కప్‌ గెలిచిన భారత జట్టులోని సభ్యుల సాయంతో కోలుకుంటున్నాడు. ఇక కాంబ్లీని చుట్టుముట్టిన ఎన్నో వివాదాల్లో.. తాను సచిన్‌ కంటే గొప్ప ఆటగాడినని చెప్పినట్లు వచ్చిన వార్త ఒకటి.

నేనైతే ఎప్పుడూ వినలేదు.. ఇద్దరూ సమానమే
ఈ విషయంపై వినోద్‌ కాంబ్లీ సోదరుడు వీరేంద్ర తాజాగా స్పందించాడు. ‘‘వారిద్దరు ప్రతిభ ఉన్న ఆటగాళ్లు. నైపుణ్యాల విషయంలో ఇద్దరూ సమానమే. సచిన్‌ కంటే నా సోదరుడు బెటర్‌ అని ఎవరూ చెప్పరు. అలాగే.. కాంబ్లీ కంటే సచిన్‌ మెరుగైన ఆటగాడు అని కూడా అనలేరు.

వాళ్లిద్దరు సేమ్‌. తాను సచిన్‌ కంటే బెటర్‌ ప్లేయర్‌ అని నా సోదరుడు చెప్పడాన్ని నేనైతే ఎప్పుడూ వినలేదు. అంతేకాదు.. వారిద్దరి మధ్య విభేదాలు ఉన్నాయన్న వార్తలు కూడా అబద్ధం. సచిన్‌ దాదా వినోద్‌కు ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉన్నాడు.

సచిన్‌ దాదా వినోద్‌ ఆరోగ్యం గురించి ఆరా తీస్తారు
వారి స్నేహ బంధం గొప్పది. ఆండ్రియాకు ఫోన్‌ చేసి వినోద్‌ ఆరోగ్య సమాచారం గురించి సచిన్‌ దాదా ఆరా తీస్తుంటారు. సచిన్‌ దాదా వినోద్‌కు క్లోజ్‌ ఫ్రెండ్‌. రంజీ మ్యాచ్‌లు ఆడేపుడు నేను వినోద్‌తో కలిసి డ్రెసింగ్‌రూమ్‌కు వెళ్లినపుడు.. సరదాగా ముచ్చట్లు పెట్టుకునే వాళ్లం. వారిద్దరు మంచి స్నేహితులు’’ అంటూ కాంబ్లీ- సచిన్‌ల గురించి విక్కీ లల్వాణీ పాడ్‌కాస్ట్‌లో ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించాడు.

అదే విధంగా.. క్రికెట్‌ ఆడే యువకులు సక్సెస్‌ వచ్చిన తర్వాత కూడా నిరాండబరంగా ఉండాలని వీరేంద్ర కాంబ్లీ ఈ సందర్భంగా సూచించాడు. ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినా సచిన్‌ దాదా మాదిరి ఒదిగి ఉంటే.. సుదీర్ఘకాలం కెరీర్‌ కొనసాగించవచ్చని చెప్పాడు. 

సచిన్‌, వినోద్‌ చిన్ననాటి నుంచే ఎంతో కష్టపడి ఆటగాళ్లుగా ఈ స్థాయికి చేరుకున్నారని పేర్కొన్నాడు. ఏదేమైనా కాళ్లు నేల మీదే ఉండాలని.. అప్పుడే విజయం ఎల్లప్పుడు మన వెంటే ఉంటుందని వీరేంద్ర కాంబ్లీ చెప్పుకొచ్చాడు.

చదవండి: నాకు ఎవరి సానుభూతి అక్కర్లేదు.. నేనేంటో నాకు తెలుసు: పృథ్వీ షా

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

‘చాయ్‌ వాలా’ మూవీ టీజర్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 2

ఏపీలో వెరీ స్పెషల్‌.. ఎంతో మహిమ గల అమ్మవారిని ఎప్పుడైనా దర్శించుకున్నారా (ఫొటోలు)
photo 3

కుర్రాళ్ళ గుండెల్ని కొల్లగొడుతున్న హీరోయిన్ శివాని నాగరం (ఫొటోలు)
photo 4

నా కెరీర్‌లోనే ది బెస్ట్‌ సినిమా.. ప్లీజ్‌ సపోర్ట్‌.. అనుపమ కన్నీళ్లు (ఫోటోలు)
photo 5

కృష్ణమ్మ ఉగ్రరూపం : ప్రకాశం బ్యారేజ్ వద్ద పర్యాటకుల సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Union Minister Amit Shah Submitted Three Key Bills In Lok Sabha 1
Video_icon

లోక్‌సభలో కీలక బిల్లులు ప్రవేశపెట్టిన కేంద్రమంత్రి అమిత్ షా
Clashes Between TDP Leaders For Kakinada Rural Incharge Post 2
Video_icon

Kakinada: ఇన్‌ఛార్జ్ పదవి తమ నాయకుడికే ఇవ్వాలంటూ ఇరు వర్గాలు గొడవ
YSRCP Bhumana Karunakar Reddy Reaction On BR Naidu Notice To Sakshi Media 3
Video_icon

సాక్షి మీడియా హైందవ ధర్మ పరిరక్షణకు కట్టుబడి ఉంది: భూమన
Hawaiis Fire Monster Awakens Again 4
Video_icon

అగ్నిపర్వతం బద్దలు ఇండియాకు భయం పట్టుకుందా
Anchor Eshwar Straight Questions On BR Naidu Over Legal Notices 5
Video_icon

లీగల్ నోటీసులపై బిఆర్ నాయుడుపై యాంకర్ ఈశ్వర్ సూటి ప్రశ్నలు
Advertisement
 