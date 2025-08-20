 ఆసీస్‌ ప్లేయర్‌కు అక్షింతలు | ICC Punishes Adam Zampa For His Offensive Language During 1st ODI Vs SA | Sakshi
ఆసీస్‌ ప్లేయర్‌కు అక్షింతలు

Aug 20 2025 7:23 PM | Updated on Aug 20 2025 7:23 PM

ICC Punishes Adam Zampa For His Offensive Language During 1st ODI Vs SA

ఆస్ట్రేలియా స్టార్‌ స్పిన్నర్‌ ఆడమ్‌ జంపాకు ఐసీసీ అక్షింతలు వేసింది. సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన తొలి వన్డే సందర్భంగా అభ్యంతరకర భాష వాడినందుకు ఓ డీమెరిట్‌ పాయింట్‌ అతని ఖాతాలో చేర్చింది. ఐసీసీ కోడ్‌ ఆఫ్‌ కాండక్ట్‌లో ఇది లెవెల్‌-1 ఉల్లంఘన కిందికి వస్తుంది. సాధారణంగా ఇలాంటి తప్పిదాలకు ఒకటి లేదా రెండు డీమెరిట్‌ పాయింట్లతో పాటు 50 శాతం వరకు మ్యాచ్‌ ఫీజ్‌లో కోత విధిస్తారు. అయితే గడిచిన 24 నెలల్లో జంపాకు ఇది మొదటి తప్పిదం కావడంతో కేవలం ఓ డీమెరిట్‌ పాయింట్‌తో సరిపెట్టారు.

ఏం జరిగిందంటే..?
సౌతాఫ్రికా ఇన్నింగ్స్‌ 37వ ఓవర్ సందర్భంగా జంపా అభ్యంతరకర భాష వాడాడు. మిస్‌ ఫీల్డ్‌తో పాటు ఓవర్‌ త్రో చేయడంతో జంపా సహనం ​కోల్పోయి ఇలా ప్రవర్తించాడు. జంపా వాడిన భాష స్టంప్‌ మైక్‌ల్లో రికార్డైంది. దీని ఆధారంగా జంపాపై ఐసీసీ చర్యలు తీసుకుంది. ఈ శిక్షను స్వీకరించడంతో జంపాను తదుపరి విచారణ నుంచి మినహాయించారు.

కాగా, సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో ఆస్ట్రేలియా చిత్తుగా ఓడింది. తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన సౌతాఫ్రికా నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 296 పరుగులు చేయగా.. ఛేదనలో చేతులెత్తేసిన ఆస్ట్రేలియా 40.5 ఓవర్లలో 198 పరుగులకే ఆలౌటైంది. సౌతాఫ్రికా స్పిన్నర్‌ కేశవ్‌ మహారాజ్‌ ఐదు వికెట్లు తీసి ఆసీస్‌ పతనాన్ని శాశించాడు. అతనికి నండ్రే బర్గర్‌ (2/54), లుంగి ఎంగిడి (2/28), సుబ్రాయన్‌ (1/46) తోడయ్యారు.

ఆసీస్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో కెప్టెన్‌ మిచెల్‌ మార్ష్‌ (88) ఒక్కడే రాణించాడు. ట్రవిస్‌ హెడ్‌ (27), బెన్‌ డ్వార్షుయిస్‌ (33) ఓ మోస్తరు స్కోర్లు చేశారు. అంతకుముందు మార్క్రమ్‌ (82), బవుమా (65), బ్రీట్జ్కే (57) అర్ద సెంచరీలతో రాణించడంతో సౌతాఫ్రికా భారీ స్కోర్‌ చేసింది. ఆసీస్‌ బౌలర్లలో హెడ్‌ 4 వికెట్లతో సత్తా చాటాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో ఆడమ్‌ జంపా (10-0-58-1) పెద్దగా ప్రభావం చూపలేకపోయాడు. మూడు మ్యాచ్‌ల ఈ సిరీస్‌లో రెండో వన్డే ఆగస్ట్‌ 22న జరుగనుంది.

 

 

