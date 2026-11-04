 వ‌ర్షం అంత‌రాయం.. టీమిండియా రివైజ్డ్ టార్గెట్‌ ఇదే | Rain Interrupted-1st ODI-IND-Revised Targets Announced-Detalis-Vs NZ | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వ‌ర్షం అంత‌రాయం.. టీమిండియా రివైజ్డ్ టార్గెట్‌ ఇదే

Nov 4 2026 1:33 PM | Updated on Nov 4 2026 1:38 PM

Rain Interrupted-1st ODI-IND-Revised Targets Announced-Detalis-Vs NZ

Photo Credit: BCCI Twitter

న్యూజిలాండ్‌, టీమిండియా మ‌ధ్య జ‌రుగుతున్న తొలి వ‌న్డేకు వ‌రుణుడు అంత‌రాయం క‌లిగిస్తున్నాడు. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో న్యూజిలాండ్ ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభానికి ముందు వ‌ర్షం ఒక‌సారి ఇబ్బంది పెట్టింది. ఇక టీమిండియా ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభ‌మైన 10.5 ఓవ‌ర్ల త‌ర్వాత భారీ వ‌ర్షం ప‌డింది. 

వ‌ర్షంతో మ్యాచ్ నిలిచిపోయే స‌మయానికి భార‌త్ 10.5 ఓవ‌ర్ల‌లో వికెట్ న‌ష్టానికి 54 ప‌రుగులు చేసింది. కోహ్లి (28), గిల్ (17) ప‌రుగుల‌తో క్రీజులో ఉన్నారు. భార‌త్ విజ‌యానికి 39.1 ఓవ‌ర్ల‌లో 132 ప‌రుగులు అవ‌స‌రం. ఈడెన్ పార్క్‌లో రెండోసారి వ‌ర్షం అంత‌రాయం క‌లిగించ‌డంతో 10 ఓవర్ల కటాఫ్‌ అనంతరం భారత్‌ ముంగిట 40 ఓవర్లలో 167 పరుగుల టార్గెట్‌ను నిర్దేశించడం జరిగింది. దీంతో భారత్‌ 11.1 ఓవర్లలో 108 పరుగులు చేయాల్సి ఉంటుంది.

👉ఒకవేళ మరోసారి వర్షం వస్తే మాత్రం సవరించి టార్గెట్‌లు ఈ విధంగా ఉండనున్నాయి.
20 ఓవర్లు ముగిస్తే: 30 ఓవర్లలో 137 పరుగులు
30 ఓవర్లు ముగిస్తే: 20 ఓవర్లలో 92 పరుగులు

👉ఎలా చూసుకున్నా భార‌త్‌కే విజ‌యావకాశాలు ఎక్కువ‌గా ఉన్నాయి. కోహ్లి, గిల్ క్రీజులో ఉండడం, ఆ త‌ర్వాత అయ్య‌ర్‌, కేఎల్ రాహుల్ , అక్ష‌ర్‌, న‌మ‌న్ ధీర్‌ల‌తో బ్యాటింగ్ ఆర్డ‌ర్ ప‌టిష్టంగా క‌నిపిస్తుంది. దీంతో వ‌ర్షం తెరిపినిస్తే భార‌త్ విజ‌యం లాంఛ‌న‌మే అవనుంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సమంత కొత్త ఫోటోషూట్ (ఫోటోలు)
photo 2

చూపులతోనే కట్టిపడేస్తున్న కరీనా కపూర్‌..(ఫోటోలు)
photo 3

నిర్మాత రమేష్ తౌరానీ దీపావళి పార్టీ... మెరిసిన బాలీవుడ్‌ తారలు (ఫోటోలు)
photo 4

ముంబై : ‘రామాయణ’ ప్రీమియర్ షో...బాలీవుడ్‌ తారలు సందడి (ఫోటోలు)
photo 5

'సమ్మర్ హాలిడేస్' సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ వేడుక (ఫోటోలు)

Video

View all
High Tension At Anakapalle District 1
Video_icon

అనకాపల్లిలో జనసేనకు టీడీపీ వెన్నుపోటు.. రోడ్డు మీద కొట్టుకున్న నేతలు
Gold Price Drop Gold Market Crash 2
Video_icon

గోల్డ్ లవర్స్ కు దీపావళి గిఫ్ట్.. 10 గ్రాములపై ఎంత తగ్గిందంటే?

Reason Behind Sai Krishna Murder Case In Krishnalanka 3
Video_icon

సాయి కృష్ణను పోలీసులే చంపడానికి అసలు కారణం ఇదే..!
Hyderabad Colleges Shut Hostels Amid Water Crisis 4
Video_icon

ఎల్ నినో ఎఫెక్ట్.. హాస్టళ్లకు సెలవులు.. స్టూడెంట్స్ కు జూమ్ క్లాసులు
CM Vijay Good News For Tamil Cinema Industry 5
Video_icon

తమిళ సినీ పరిశ్రమకు సీఎం విజయ్ గుడ్ న్యూస్..!
Advertisement
 