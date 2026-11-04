Photo Credit: BCCI Twitter
న్యూజిలాండ్, టీమిండియా మధ్య జరుగుతున్న తొలి వన్డేకు వరుణుడు అంతరాయం కలిగిస్తున్నాడు. తొలి ఇన్నింగ్స్లో న్యూజిలాండ్ ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభానికి ముందు వర్షం ఒకసారి ఇబ్బంది పెట్టింది. ఇక టీమిండియా ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభమైన 10.5 ఓవర్ల తర్వాత భారీ వర్షం పడింది.
వర్షంతో మ్యాచ్ నిలిచిపోయే సమయానికి భారత్ 10.5 ఓవర్లలో వికెట్ నష్టానికి 54 పరుగులు చేసింది. కోహ్లి (28), గిల్ (17) పరుగులతో క్రీజులో ఉన్నారు. భారత్ విజయానికి 39.1 ఓవర్లలో 132 పరుగులు అవసరం. ఈడెన్ పార్క్లో రెండోసారి వర్షం అంతరాయం కలిగించడంతో 10 ఓవర్ల కటాఫ్ అనంతరం భారత్ ముంగిట 40 ఓవర్లలో 167 పరుగుల టార్గెట్ను నిర్దేశించడం జరిగింది. దీంతో భారత్ 11.1 ఓవర్లలో 108 పరుగులు చేయాల్సి ఉంటుంది.
👉ఒకవేళ మరోసారి వర్షం వస్తే మాత్రం సవరించి టార్గెట్లు ఈ విధంగా ఉండనున్నాయి.
20 ఓవర్లు ముగిస్తే: 30 ఓవర్లలో 137 పరుగులు
30 ఓవర్లు ముగిస్తే: 20 ఓవర్లలో 92 పరుగులు
👉ఎలా చూసుకున్నా భారత్కే విజయావకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. కోహ్లి, గిల్ క్రీజులో ఉండడం, ఆ తర్వాత అయ్యర్, కేఎల్ రాహుల్ , అక్షర్, నమన్ ధీర్లతో బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ పటిష్టంగా కనిపిస్తుంది. దీంతో వర్షం తెరిపినిస్తే భారత్ విజయం లాంఛనమే అవనుంది.