పూనకాలు తెప్పించిన పోలార్డ్‌.. బాబర్‌ వరల్డ్‌ రికార్డు ఇన్నింగ్స్‌ వృధా

పాకిస్తాన్‌ సూపర్‌ లీగ్‌ 2024 ఎడిషన్‌లో కరాచీ కింగ్స్‌ ఆటగాడు, విండీస్‌ విధ్వంసకర యోధుడు కీరన్‌ పోలార్డ్‌ రెచ్చిపోయాడు. పెషావర్‌ జల్మీతో ఇవాళ (ఫిబ్రవరి 21) జరిగిన మ్యాచ్‌లో మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌తో పూర్వంలా పూనకాలు తెప్పించాడు. 21 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్ల సాయంతో అజేయమైన 49 పరుగులు చేసి తన జట్టును గెలిపించాడు.

పోలార్డ్‌ సుడిగాలి ఇన్నింగ్స్‌తో విరుచుకుపడటంతో ప్రత్యర్ది బ్యాటర్‌ బాబర్‌ ఆజమ్‌ (పెషావర్‌) వరల్డ్‌ రికార్డు ఇన్నింగ్స్‌ వృధా అయ్యింది. ఈ మ్యాచ్‌లో 51 బంతుల్లో 7 ఫోర్లు, సిక్సర్‌ సాయంతో 72 పరుగులు చేసిన బాబర్‌.. టీ20ల్లో అత్యంత వేగంగా (271 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో) 10,000 పరుగులు పూర్తి చేసిన ఆటగాడిగా ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పాడు.

