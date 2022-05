Nikhat Zareen: చరిత్ర సృష్టించిన నిఖత్‌ జరీన్‌

భారతీయ మహిళా బాక్సర్‌.. తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డ నిఖత్‌ జరీన్‌ చరిత్ర సృష్టించింది. ప్రపంచ మహిళల బాక్సింగ్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌ ఫైనల్లో థాయ్‌లాండ్‌కు చెందిన జుటమస్‌ జిట్పంగ్‌ను 5-0 తేడాతో ఓడించి స్వర్ణ పతకం సాధించింది. తద్వారా సీనియర్‌ విభాగంలో ప్రపంచ మహిళల బాక్సింగ్‌ చాంపియన్‌గా నిలిచిన ఐదో భారతీయ మహిళగా రికార్డులకెక్కింది.

ఇస్తాంబుల్‌ వేదికగా జరిగిన ప్రపంచ చాంపియన్‌షిప్‌ ఫైనల్లో 52 కేజీల విభాగంలో తలపడిన నిఖత్‌ జరీన్‌ మ్యాచ్‌ ఆద్యంతం ఆధిపత్యం చెలాయించింది. తన ప్రత్యర్థికి ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వని జరీన్‌ పంచ్‌లతో అదరగొట్టి వరుస బౌట్‌లలో ఖంగుతినిపించి స్వర్ణం చేజెక్కించుకుంది. ఈ ప్రతిష్టాత్మక టోర్నీలో ఇంతకముందు మేరీకోమ్‌, సరితా దేవి, జెన్నీ ఆర్‌ఎల్‌, లేఖా సి స్వర్ణం సాధించారు. తాజాగా వీరి సరసన చోటు సాధించిన నిఖత్‌ జరీన్‌ ప్రపంచ మహిళా బాక్సింగ్‌ చాంపియన్‌గా నిలిచింది.

🚨 BREAKING: @nikhat_zareen wins gold at the Women's Boxing World Championships in Turkey.

She becomes India's fifth gold medallist in the history of the tournament, joining a club featuring Mary Kom, Sarita Devi, Jenny RL and Lekha KC. #IBAWWC2022 | #BoxingNews pic.twitter.com/hljjcAaUKR

— Sportstar (@sportstarweb) May 19, 2022