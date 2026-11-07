మనీష్ పాండే రీఎంట్రీ.. రెండేళ్ల తర్వాత పిలుపు

సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ టీ20 టోర్నీలో తొలి మూడు మ్యాచ్ల కోసం 15 మంది సభ్యులతో కూడిన తమ జట్టును కర్ణాటక క్రికెట్ అసోసియేషన్ ప్రకటించింది. ఈ జట్టు కెప్టెన్ స్మరణ్ రవిచంద్రన్ ఎంపికయ్యాడు. ఈ జట్టులో సీనియర్ బ్యాటర్ మనీష్ పాండేకు చోటు దక్కింది.
పాండే దాదాపు రెండేళ్ల విరామం తర్వాత తిరిగి కర్ణాటక టీ20 జట్టుకు తిరిగి ఎంపికయ్యాడు. ఈ ఏడాది మహారాజా టీ20 ట్రోఫీ పాండే అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచాడు. 9 ఇన్నింగ్స్ల్లో 58.20 సగటు, 177.44 స్రైక్ రేట్తో 291 పరుగులు చేశాడు.
ఈ కారణంగానే అతడికి సెలక్టర్ల నుంచి పిలుపు వచ్చింది. అయితే సీనియర్ ఆటగాళ్లు మయాంక్ అగర్వాల్, శ్రేయస్ గోపాల్లకు తొలి మూడు మ్యాచ్ల జట్టులో చోటు లభించలేదు. ఈ టోర్నీలో మిగిలిన మ్యాచ్లకు వారిద్దరిని ఎంపిక చేసే అవకాశముంది. కర్ణాటక జట్టు తమ తొలి మ్యాచ్లో నవంబర్ 14న వాంఖడే వేదికగా బెంగాల్తో తలపడనుంది.
కర్ణాటక జట్టు ఇదే: స్మరన్ (కెప్టెన్), రోహన్ ఎ పాటిల్, లవ్నిత్ సిసోడియా, మనీష్ పాండే, కరుణ్ నాయర్, అభినవ్ మనోహర్, మన్వంత్ కుమార్ ఎల్, శిఖర్ శెట్టి, ప్రవీణ్ దూబే, వైశాఖ్ విజయ్కుమార్, విద్వత్ కావేరప్ప, అభిలాష్ శెట్టి, శ్రీజిత్ కేఎల్, అనీశ్వర్ గౌతమ్, రితేష్ భట్కల్.
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