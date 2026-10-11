 రాహుల్‌ విఫలమైనా.. సన్‌రైజర్స్‌ ప్లేయర్‌ వీరోచిత సెంచరీ | Smaran Ravichandran scores eighth FC hundred | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రాహుల్‌ విఫలమైనా.. సన్‌రైజర్స్‌ ప్లేయర్‌ వీరోచిత సెంచరీ

Oct 11 2026 4:03 PM | Updated on Oct 11 2026 4:08 PM

Smaran Ravichandran scores eighth FC hundred

రంజీ ట్రోఫీ 2026-27 సీజ‌న్‌లో విజ‌య‌వాడ వేదిక‌గా ఆంధ్ర జ‌ట్టుతో జ‌రుగుతున్న ఎలైట్ గ్రూప్‌-బి మ్యాచ్‌లో క‌ర్ణాట‌క కెప్టెన్, ఎస్ఆర్‌హెచ్ ప్లేయ‌ర్ స్మ‌ర‌ణ్ ర‌విచంద్ర‌న్ వీరోచిత‌ సెంచ‌రీతో చెల‌రేగాడు. టాస్ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్‌కు దిగిన కర్ణాట‌కకు ఆంధ్ర బౌల‌ర్లు ఊహించ‌ని షాకిచ్చారు. ఆంధ్ర బౌల‌ర్ల దెబ్బ‌కు క‌ర్ణాట‌క కేవ‌లం 22 ప‌రుగుల‌కే 4 వికెట్లు కోల్పోయి పీక‌ల్లోతు క‌ష్టాల్లో ప‌డింది.

కేఎల్ రాహుల్‌, మ‌యాంక్ అగ‌ర్వాల్‌, క‌రుణ్ నాయ‌ర్ వంటి స్టార్ ప్లేయ‌ర్లు సైతం సింగిల్ డిజిట్ స్కోర్ల‌కే ప‌రిమిత‌మ‌య్యారు. ఈ స‌మ‌యంలో క్రీజులోకి వ‌చ్చిన అద్భుతమైన పోరాట పటిమ కనబరిచాడు. ఈ స‌న్‌రైజ‌ర్స్ బ్యాట‌ర్‌ ఆచితూచి ఆడుతూ వికెట్ కీపర్ కృష్ణన్ శ్రీజిత్ (58)తో క‌లిసి ఇన్నింగ్స్‌ను చ‌క్క‌దిద్దాడు. ఈ క్ర‌మంలో స్మ‌ర‌ణ్ త‌న 8వ ఫ‌స్ట్ క్లాస్ సెంచ‌రీ మార్క్‌ను అందుకున్నాడు.

స్మ‌ర‌ణ్ 108 ప‌రుగుల‌తో త‌న బ్యాటింగ్‌ను కొన‌సాగిస్తున్నాడు. 74 ఓవర్లు ముగిసే సరికి కర్ణాటక 8 వికెట్ల నష్టానికి 253 పరుగులు చేసింది. ఆంధ్ర బౌలర్లలో కావూరి సాయితేజ, శశికాంత్‌, సౌరభ్‌ కుమార్‌ తలా రెండు వికెట్లు సాధించారు.

తుది జట్లు
కర్ణాటక: మయాంక్ అగర్వాల్, కెఎల్ రాహుల్, రితేష్ భత్కల్, కరుణ్ నాయర్, స్మరణ్ రవిచంద్రన్ (కెప్టెన్‌), అనీష్ కెవి, కృష్ణన్ శ్రీజిత్ (వికెట్ కీపర్‌), మాధవ్ బజాజ్, శిఖర్ శెట్టి, అభిలాష్ శెట్టి, మన్వంత్ కుమార్ ఎల్

ఆంధ్రా: అభిషేక్ రెడ్డి, రికీ భుయ్ (కెప్టెన్‌), రేవంత్ రెడ్డి (వికెట్‌కీపర్‌), షేక్ రషీద్, మారంరెడ్డి హేమంత్ రెడ్డి, సీరం వెంకట రాహుల్, కెవి శశికాంత్, సౌరభ్ కుమార్, త్రిపురాన విజయ్, లలిత్ మోహన్, కావూరి సాయితేజ

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రంభ ఊర్వశి మేనక బ్యూటీ రాశి సింగ్ లేటెస్ట్ పిక్స్.. (ఫోటోలు)
photo 2

రైళ్లు కిటకిట (ఫోటోలు)
photo 3

గ్రాండ్‌గా రవితేజ కొత్త సినిమా తులాభారం ప్రారంభం.. (ఫోటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్ : డ్యాన్స్‌తో అదరగొట్టిన విద్యార్థులు (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ షాన్-ఎ-దక్కన్ కార్ ర్యాలీ ప్రారంభించిన నటుడు సాయి దుర్గ తేజ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Goddess Durga Idol Immersed Without Prayers In Nalgonda 1
Video_icon

నవరాత్రుల వేళ ఇదేం అపచారం..! పూజలు లేకుండానే అమ్మవారి నిమజ్జనం
Shocking Facts In Girl Incident Case At Medchal 2
Video_icon

5 నిమిషాల్లోనే అంతా జరిగిపోయింది.. మేడ్చల్ బాలిక కేసులో షాకింగ్ నిజాలు..
CM Chandrababu Praised PM Modis 25 Years Service In The Hindu Article 3
Video_icon

నాడు తిట్లు.. నేడు ప్రశంసలు 'ది హిందూ'లో మోదీపై చంద్రబాబు ప్రేమలేఖ
Son Killed His Mother Driven By Superstition In Medak 4
Video_icon

మూఢ నమ్మకంతో డీజిల్ పోసి తల్లినే చంపిన కొడుకు
Massive TDP Leaders Joins YSRCP In The Presence Of Pushpa Srivani 5
Video_icon

పుష్ప శ్రీవాణి సమక్షంలో టీడీపీ నుండి YSRCP లోకి భారీ చేరికలు
Advertisement
 