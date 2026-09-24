 విండీస్‌తో తొలి వన్డే.. చరిత్రకు అడుగు దూరంలో విరాట్‌ కోహ్లి | Major milestone which Virat Kohli could achieve in IND vs WI ODIs | Sakshi
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IND vs WI: విండీస్‌తో తొలి వన్డే.. చరిత్రకు అడుగు దూరంలో విరాట్‌ కోహ్లి

Sep 24 2026 3:55 PM | Updated on Sep 24 2026 4:20 PM

Major milestone which Virat Kohli could achieve in IND vs WI ODIs

PC: BCCI/X

వెస్టిండీస్‌తో జరగబోయే తొలి వన్డే కోసం టీమిండియా స్టార్ బ్యాటర్, 'రన్ మెషిన్' విరాట్ కోహ్లి సన్నద్దమవుతున్నాడు. ఇప్పటికే తొలి వన్డే వేదికైన తిరువనంతపురం చేరుకున్న విరాట్, ప్రాక్టీస్ కూడా మొదలుపెట్టాడు. ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో దుమ్మురేపిన కోహ్లి, ఇప్పుడు సొంతగడ్డపై కూడా అదే జోరును కొనసాగించేందుకు సిద్ధమవుతున్నాడు. ఈ క్రమంలో విండీస్‌తో తొలి మ్యాచ్‌కు ముందు విరాట్‌ను ఒక ప్రపంచ రికార్డు ఊరిస్తోంది.

తిరువనంతపురం వన్డేలో కోహ్లి మరో 59 పరుగులు చేస్తే, అంతర్జాతీయ వన్డేల్లో అత్యంత వేగంగా 15,000 రన్స్‌ పూర్తి చేసిన క్రికెటర్‌గా ప్రపంచ రికార్డు సృష్టిస్తాడు. విరాట్ ఇప్పటివరకు 311 ఇన్నింగ్స్‌లలో 14,941 పరుగులు చేశాడు. ప్రస్తుతం ఈ రికార్డు భారత క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ టెండూల్కర్ (377 ఇన్నింగ్స్‌లు) పేరిట ఉంది. 

విండీస్‌తో మ్యాచ్‌లో సచిన్ ఆల్-టైమ్ రికార్డును కోహ్లి అధిగమించే మంచి అవకాశం ఉంది. కాగా వన్డేల్లో అత్యధిక పరుగుల (18,426) జాబితాలో సచిన్ అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతుండగా, విరాట్ తదుపరి స్థానంలో ఉన్నాడు.

మరోవైపు మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ సైతం ఒక మైలురాయికి చేరువలో ఉన్నాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో రోహిత్ 105 రన్స్ సాధిస్తే, వన్డేల్లో 12,000 పరుగుల మైలురాయిని చేరుకుంటాడు. భారత్ - విండీస్ మధ్య తొలి వన్డే ఆదివారం తిరువనంతపురం వేదికగా జరగనుంది.

విండీస్‌తో వన్డేలకు భారత జట్టు: శుభ్‌మన్ గిల్ (కెప్టెన్), రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లి, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, కేఎల్ రాహుల్ (వైస్ కెప్టెన్ అండ్‌ వికెట్ కీపర్), యశస్వి జైస్వాల్, నామన్ ధిర్, ధ్రువ్ జురెల్ (వికెట్ కీపర్), నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, రవీంద్ర జడేజా, కుల్దీప్ యాదవ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, మహమ్మద్ సిరాజ్, గుర్నూర్ బ్రార్, ఆఖిబ్ నబి.
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