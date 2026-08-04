కేఎల్‌ రాహుల్‌ మాస్టర్‌ ప్లాన్‌

source: BCCI X
శ్రీలంకతో రెండు మ్యాచ్ల టెస్ట్ సిరీస్కు టీమిండియా సిద్ధమవుతోంది. కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ నేతృత్వంలోని భారత జట్టుకు శ్రీలంకలో కఠిన పరీక్ష ఎదురుకానుంది. అక్కడి స్పిన్ పిచ్లు భారత బ్యాటర్లకు సవాళ్లు విసరనున్నాయి. ఈ పరీక్షను ఎదుర్కొనేందుకు స్టార్ బ్యాటర్ కేఎల్ రాహుల్ మాస్టర్ ప్లాన్తో సిద్ధమవుతున్నాడు.
KL Rahul practicing in tough pitches for the Sri Lanka Test series ⏳💪 pic.twitter.com/XkgjNnqzYd
— Johns. (@CricCrazyJohns) August 4, 2026
ధూళి పిచ్పై బ్యాటింగ్
శ్రీలంకలో సహజంగా ధూళి పిచ్లు ఉంటాయి. వీటిపై స్పిన్నర్లను ఎదుర్కోవడం కష్టంగా ఉంటుంది. ఈ సమస్యను అధిగమించేందుకు రాహుల్ ప్రత్యేక సాధన చేస్తున్నాడు. సాధనలో అతడు స్పిన్ బౌలింగ్ను ఇబ్బంది లేకుండా ఆడుతున్న వీడియో ఒకటి సోషల్మీడియాలో వైరలవుతోంది.
రాహుల్ ముంబైలోని ఓ ప్రత్యేక ప్రాక్టీస్ సదుపాయంలో ఈ సాధన చేసినట్లు సమాచారం. అతడితో పాటు ఓపెనింగ్ భాగస్వామి యశస్వి జైస్వాల్ కూడా ప్రాక్టీస్లో పాల్గొన్నట్లు తెలుస్తోంది.
కొలంబోలో ల్యాండ్ అయిన టీమిండియా
భారత జట్టు మంగళవారం మధ్యాహ్నం కొలంబో చేరుకుంది. సాయి సుదర్శన్ మాత్రం బెంగళూరులోనే ఉన్నాడు. అతడు తర్వాత జట్టుతో కలవనున్నాడు. ఆగస్టు 7 నుంచి 9 వరకు భారత్ మూడు రోజుల వార్మప్ మ్యాచ్ ఆడనుంది.
Shubman Gill & Yashasvi Jaiswal having fun time in Sri Lanka ❤️
- The future duo of World Cricket. pic.twitter.com/fuobQjGarS
— Johns. (@CricCrazyJohns) August 4, 2026
ఆ తర్వాత ఆగస్టు 15న గాలేలో తొలి టెస్టు ప్రారంభమవుతుంది. రెండో టెస్టు ఆగస్టు 23న కొలంబోలో మొదలవుతుంది.
ప్రస్తుతం వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ పాయింట్ల పట్టికలో భారత్ ఐదో స్థానంలో ఉంది. టీమిండియా బంగ్లాదేశ్ కంటే వెనుకబడి ఉండటం ఆందోళన కలిగించే అంశం. అయితే ఈ సైకిల్లో భారత్కు ఇంకా మూడు సిరీస్లు మిగిలి ఉన్నాయి.