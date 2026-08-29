 చరిత్ర సృష్టించిన జో రూట్‌.. ప్రపంచంలోనే తొలి ప్లేయర్‌గా | Joe Root breaks Ricky Pontings world record | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ENG vs PAK: చరిత్ర సృష్టించిన జో రూట్‌.. ప్రపంచంలోనే తొలి ప్లేయర్‌గా

Aug 29 2026 12:22 PM | Updated on Aug 29 2026 12:47 PM

Joe Root breaks Ricky Pontings world record

లార్డ్స్ వేదిక‌గా పాకిస్తాన్‌తో జ‌రుగుతున్న రెండో టెస్టులో ఇంగ్లండ్ కెప్టెన్ జో రూట్ తీవ్ర నిరాశ‌ప‌రిచాడు. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో కేవ‌లం 4 ప‌రుగులు చేసిన రూట్‌.. సెకెండ్ ఇన్నింగ్స్‌లో కూడా అదే తీరును క‌న‌బ‌రిచాడు. 24 ప‌రుగులు చేసి మ‌హ్మ‌ద్ అలీ బౌలింగ్‌లో వికెట్ల ముందు అత‌డు దొరికిపోయాడు.

ఈ మ్యాచ్‌లో రూట్ ఘోరంగా విఫ‌ల‌మైన‌ప్ప‌టికి ఓ వ‌ర‌ల్డ్ రికార్డును త‌న పేరిట లిఖించుకున్నాడు. టెస్టు క్రికెట్ చ‌రిత్ర‌లో సొంత గ‌డ్డ‌పై అత్య‌ధిక టెస్టు ప‌రుగులు చేసిన ప్లేయ‌ర్‌గా రూట్ రికార్డులకెక్కాడు. 35 ఏళ్ల రూట్ ఇంగ్లండ్‌లో ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు 7,594 ర‌న్స్ సాధించాడు. ఇంత‌కుముందు ఈ రికార్డు ఆసీస్ లెజెండ్ రికీ పాంటింగ్ పేరిట ఉండేది. 

పాంటింగ్ ఆస్ట్రేలియాలో 7,578 టెస్టు ర‌న్స్ చేశాడు. లార్డ్స్ టెస్టులో 16 ప‌రుగుల వ్య‌క్తిగ‌త స్కోర్ వ‌ద్ద పాంటింగ్‌ను రూట్ అధిగ‌మించాడు. ఈ జాబితాలో భారత దిగ్గజం సచిన్ టెండూల్కర్(7216), శ్రీలంక మాజీ కెప్టెన్ మ‌హేల జ‌య‌వ‌ర్ద‌నే(7167) మూడు నాలుగు స్ధానాల్లో ఉన్నారు.

ప‌ట్టు బిగించిన ఇంగ్లండ్‌
ఇక ఈ రెండో టెస్టులో ఇంగ్లండ్ ప‌ట్టు బిగించింది. రెండో రోజు ఆట ముగిసే స‌మ‌యానికి ఇంగ్లీష్ జ‌ట్టు 3 వికెట్ల న‌ష్టానికి 260 ప‌రుగులు చేసింది. రూట్ సేన ప్ర‌స్తుతం 261 ప‌రుగుల ఆధిక్యంలో కొన‌సాగుతోంది. అంత‌కుముందు పాకిస్తాన్ త‌మ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 110 ప‌రుగుల‌కే కుప్ప‌కూలింది.
చదవండి: ఐదో స్థానం.. అయినా రూ. 50 లక్షల నజరానా ఎందుకంటే?

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చిత్రమైన డ్రస్‌లో అనుపమ పరమేశ్వరన్ (ఫొటోలు)
photo 2

హీరోయిన్ ఇంట్లో సందడిగా వరలక్ష‍్మి వ్రతం (ఫొటోలు)
photo 3

సమంత ప్రెగ్నెన్సీ గ్లో చూశారా? (ఫొటోలు)
photo 4

చీరకట్టుతో రీతూ వర్మ ( ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ లో ఉత్సాహంగా 10కె రన్ (ఫోటోలు)

Video

View all
Public Fire On MP Dharmapuri Aravind Decision 1
Video_icon

అరవింద్ కు కారు తెచ్చిన తంటా
Jabardasth Komarakka Irumudi Movie Remuneration 2
Video_icon

ఇరుముడి నాగులు రెమ్యునరేషన్ ఎంతంటే?
A Boy Pulls The Bus With His Teeth Video Goes Viral 3
Video_icon

చిన్నోడే కానీ బలం చూస్తే షాకే.. పంటితో 3.5 టన్నుల బస్సు లాగాడు
Student Attended For NEET Exam After Consuming Alcohol 4
Video_icon

మందు తాగి NEET పరీక్షకు.. బయటకు గెంటేసిన సెక్యూరిటీ
Big Challenge To PM Balendra Shah To Rebuild Nepal 5
Video_icon

యువ ప్రధానికి బిగ్ ఛాలెంజ్.. నేపాల్ పునర్నిర్మాణం అంత ఈజీ కాదు
Advertisement
 