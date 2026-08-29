 ‘మహేంద్రగిరి వారాహి’ సినిమా ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు) | Mahendragiri Varahi Trailer Launch Event Photo Gallery | Sakshi
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‘మహేంద్రగిరి వారాహి’ సినిమా ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Aug 29 2026 10:17 AM | Updated on Aug 29 2026 10:37 AM

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సుమంత్‌ హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘మహేంద్రగిరి వారాహి’. (Mahendragiri Varahi Movie)

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సంతోష్‌ జాగర్లపూడి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో ఐశ్వర్యా రాజేష్, సిద్ధు జొన్నలగడ్డ, మీనాక్షి గోస్వామి, మాల్విక నాయర్‌ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు.

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రాజశ్యామల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, బ్రిడ్జ్‌ ఫిలిమ్స్‌ బ్యానర్లపై లక్ష్మణ్, కాలిపు మధు నిర్మించిన ఈ సినిమా సెప్టెంబరు 11న రిలీజ్‌ కానుంది.

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ఈ చిత్రం ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌కి వెంకీ అట్లూరి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.

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