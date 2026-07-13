లండన్: ప్రపంచ నంబర్ వన్ టెన్నిస్ ఆటగాడు, ఇటలీ స్టార్ జాన్నిక్ సిన్నర్ మరోసారి లండన్ గడ్డి కోర్టుపై తన ప్రతాపం చూపించారు. ప్రతిష్టాత్మక వింబుల్డన్ ఓపెన్-2026 పురుషుల సింగిల్స్ గ్రాండ్ స్లామ్ టైటిల్ను సిన్నర్ కైవసం చేసుకున్నారు. ఆదివారం రాత్రి హోరాహోరీగా సాగిన ఫైనల్ పోరులో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ సిన్నర్.. జర్మనీకి చెందిన అలెగ్జాండర్ జ్వెరెవ్పై అద్భుత విజయం సాధించారు. దాదాపు 3 గంటల 45 నిమిషాల పాటు సాగిన ఈ సుదీర్ఘ పోరాటంలో సిన్నర్ 6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4 తేడాతో జ్వెరెవ్ను ఓడించి ట్రోఫీని ముద్దాడారు.
హోరాహోరీగా తొలి రెండు సెట్లు
మ్యాచ్ ప్రారంభం నుంచే ఇరు ఆటగాళ్లు ప్రతి పాయింట్ కోసం హోరాహోరీగా తలపడ్డారు. మొదటి సెట్లో ఇద్దరూ తమ సర్వీస్లను కాపాడుకోవడంతో ఆట టైబ్రేకర్ వరకు వెళ్లింది. ఉత్కంఠభరితమైన ఈ టైబ్రేకర్లో జ్వెరెవ్ 7-6(7)తో తొలి సెట్ గెలిచి సిన్నర్కు గట్టి పోటీ ఇచ్చారు. అయితే, వెంటనే పుంజుకున్న సిన్నర్ రెండో సెట్లో అద్భుతమైన బేస్లైన్ ఆటతో ప్రత్యర్థిపై ఒత్తిడి పెంచారు. ఈ సెట్ కూడా టైబ్రేకర్ వైపు వెళ్లగా, ఈసారి సిన్నర్ ఏకపక్షంగా 7-6(2)తో సెట్ను గెలుచుకుని మ్యాచ్ను సమం చేశారు.
సిన్నర్ పంజా.. జ్వెరెవ్కు మోకాలి గాయం
మూడో సెట్లో ఆట తీవ్రత మరింత పెరిగింది. ఈ క్రమంలోనే జర్మనీ స్టార్ జ్వెరెవ్కు మోకాలికి స్వల్ప గాయమైంది. వైద్య సహాయం తీసుకున్న అనంతరం జ్వెరెవ్ కోర్టులోకి తిరిగి వచ్చినప్పటికీ, సిన్నర్ తన దూకుడును తగ్గించలేదు. శక్తివంతమైన ఫోర్హ్యాండ్ షాట్లతో పట్టు బిగించి మూడో సెట్ను 6-3తో సులువుగా సొంతం చేసుకున్నారు.
ట్రోఫీని తెచ్చిపెట్టిన నాలుగో సెట్
నాలుగో సెట్లో ఇద్దరు ఆటగాళ్లు స్కోరును 4-4తో సమం చేసే వరకు పట్టు వదల్లేదు. అయితే, కీలకమైన తొమ్మిదో గేమ్లో జ్వెరెవ్ సర్వీస్ను బ్రేక్ చేసిన సిన్నర్ 5-4తో ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లారు. ఆ తర్వాత తన సొంత సర్వీస్ గేమ్ను ఏమాత్రం తడబడకుండా గెలుచుకుని, సెట్ను 6-4తో ముగించి విజయకేతనం ఎగురవేశారు.
చరిత్ర సృష్టించిన సిన్నర్
ఈ విజయంతో జాన్నిక్ సిన్నర్ తన కెరీర్లో 5వ గ్రాండ్ స్లామ్ టైటిల్ను సాధించారు. అలాగే, ఓపెన్ ఎరాలో వింబుల్డన్ పురుషుల సింగిల్స్ టైటిల్ను వరుసగా రెండో ఏడాది నిలబెట్టుకున్న (Retained) 10వ ఆటగాడిగా చరిత్ర పుటల్లోకెక్కారు. రన్నరప్గా నిలిచిన అలెగ్జాండర్ జ్వెరెవ్కు ఈసారి కూడా గ్రాండ్ స్లామ్ కల చేజారినట్లయింది.
Defence complete.
Jannik Sinner defeats Alexander Zverev 6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4 to win his second Wimbledon trophy. #Wimbledon pic.twitter.com/TejFI5DdbW
— Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2026