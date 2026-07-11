 వింబుల్డన్‌ విజేత లిండా నోస్కోవా | Linda Noskova Wins Wimbledon 2026: Beats Muchova Maiden Grand Slam Title | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వింబుల్డన్‌ విజేత లిండా నోస్కోవా

Jul 11 2026 11:47 PM | Updated on Jul 11 2026 11:50 PM

Linda Noskova Wins Wimbledon 2026: Beats Muchova Maiden Grand Slam Title

లండన్‌: ప్రతిష్ఠాత్మక వింబుల్డన్‌ గ్రాండ్‌స్లామ్‌ మహిళల సింగిల్స్‌ టైటిల్‌ను చెక్‌ రిపబ్లిక్‌కు చెందిన యువ టెన్నిస్‌ స్టార్‌ లిండా నోస్కోవా కైవసం చేసుకుంది. శనివారం జరిగిన ఆల్‌-చెక్‌ ఫైనల్లో కరోలినా ముచోవాపై 6-2, 5-7, 6-3 తేడాతో విజయం సాధించి కెరీర్‌లో తొలి గ్రాండ్‌స్లామ్‌ ట్రోఫీని అందుకుంది. ఈ మ్యాచ్‌ రెండు గంటలకు పైగా సాగగా, తొలి సెట్‌లో ఆధిపత్యం చెలాయించిన నోస్కోవా, రెండో సెట్‌లో ముచోవా ప్రతిఘటనను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ నిర్ణయాత్మక మూడో సెట్‌లో అద్భుత ఆటతీరుతో విజేతగా నిలిచింది.

21 ఏళ్ల నోస్కోవా వింబుల్డన్‌ మహిళల సింగిల్స్‌ టైటిల్‌ గెలిచిన తాజా చెక్‌ క్రీడాకారిణిగా చరిత్ర సృష్టించింది. ఇదే ఆమె కెరీర్‌లో తొలి గ్రాండ్‌స్లామ్‌ ఫైనల్‌ కాగా, తొలి అవకాశాన్నే టైటిల్‌గా మలచుకుంది. ఈ విజయంతో ప్రపంచ టెన్నిస్‌లో తన స్థానాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకున్న నోస్కోవా, ఇటీవలి కాలంలో చెక్‌ మహిళల టెన్నిస్‌ ఆధిపత్యాన్ని మరోసారి చాటింది. 2026 వింబుల్డన్‌ మహిళల సింగిల్స్‌ విజేతగా నిలిచిన నోస్కోవా, గత ఏడాది ఛాంపియన్‌ ఇగా స్వియాటెక్‌ తర్వాత ట్రోఫీని అందుకున్న కొత్త రాణిగా అవతరించింది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ప్రముఖ గాయని ఎస్.జానకి అరుదైన ఫోటోలు
photo 2

'సావిత్రి క్లాసిక్స్' బుక్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 3

ఆదియోగి విగ్రహాం ముందు సీరియల్ నటి పెళ్లి (ఫొటోలు)
photo 4

రామ్‌గోపాల్‌ వర్మ ‘రక్త చరిత్ర’ రీ రిలీజ్‌ ప్రెస్‌మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

వింబుల్డ‌న్‌లో దిగ్గ‌జాల సంద‌డి (ఫొటోలు)

Video

View all
Legendary Singer S.Janaki Passed Away 1
Video_icon

17 భాషలో పాటలు...32 ప్రధాన అవార్డులు
Legendary Singer S.Janaki Passed Away 2
Video_icon

ప్రముఖ గాయని ఎస్.జానకి (88) కన్నుమూత
Undavalli Farmers Vs Police 3
Video_icon

సాగు చేసుకునే భూమిని.. వాళ్ళు ఎలా లాక్కుంటారు?
YS Jagan Political Plan On Godavari Districts 4
Video_icon

జగన్ మార్క్ స్కెచ్.. కూటమి కోటలు బద్దలు
Tragic Vietnam Boat Accident Claims 15 Lives 5
Video_icon

విహార యాత్ర విషాదం! 15 మంది మృతి
Advertisement
 