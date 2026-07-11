వింబుల్డన్‌ విజేత లిండా నోస్కోవా

లండన్: ప్రతిష్ఠాత్మక వింబుల్డన్ గ్రాండ్స్లామ్ మహిళల సింగిల్స్ టైటిల్ను చెక్ రిపబ్లిక్కు చెందిన యువ టెన్నిస్ స్టార్ లిండా నోస్కోవా కైవసం చేసుకుంది. శనివారం జరిగిన ఆల్-చెక్ ఫైనల్లో కరోలినా ముచోవాపై 6-2, 5-7, 6-3 తేడాతో విజయం సాధించి కెరీర్లో తొలి గ్రాండ్స్లామ్ ట్రోఫీని అందుకుంది. ఈ మ్యాచ్ రెండు గంటలకు పైగా సాగగా, తొలి సెట్లో ఆధిపత్యం చెలాయించిన నోస్కోవా, రెండో సెట్లో ముచోవా ప్రతిఘటనను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ నిర్ణయాత్మక మూడో సెట్లో అద్భుత ఆటతీరుతో విజేతగా నిలిచింది.
21 ఏళ్ల నోస్కోవా వింబుల్డన్ మహిళల సింగిల్స్ టైటిల్ గెలిచిన తాజా చెక్ క్రీడాకారిణిగా చరిత్ర సృష్టించింది. ఇదే ఆమె కెరీర్లో తొలి గ్రాండ్స్లామ్ ఫైనల్ కాగా, తొలి అవకాశాన్నే టైటిల్గా మలచుకుంది. ఈ విజయంతో ప్రపంచ టెన్నిస్లో తన స్థానాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకున్న నోస్కోవా, ఇటీవలి కాలంలో చెక్ మహిళల టెన్నిస్ ఆధిపత్యాన్ని మరోసారి చాటింది. 2026 వింబుల్డన్ మహిళల సింగిల్స్ విజేతగా నిలిచిన నోస్కోవా, గత ఏడాది ఛాంపియన్ ఇగా స్వియాటెక్ తర్వాత ట్రోఫీని అందుకున్న కొత్త రాణిగా అవతరించింది.