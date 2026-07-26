 విరాట్‌ రికార్డు బద్దలు కొట్టిన ఇషాన్ | Ishan Kishan Shatters Virat Kohli T20I Feat | Sakshi
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విరాట్‌ రికార్డు బద్దలు కొట్టిన ఇషాన్

Jul 26 2026 11:40 AM | Updated on Jul 26 2026 12:25 PM

Ishan Kishan Shatters Virat Kohli T20I Feat

జింబాబ్వేతో జరిగిన రెండో టీ20లో భారత వికెట్‌కీపర్ బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్ ఓ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో 44 బంతుల్లో 81 పరుగులు (9 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లు) చేసిన అతను.. ఓ క్యాలెండర్‌ ఇయర్‌లో అత్యధిక అంతర్జాతీయ టీ20 పరుగులు చేసిన బ్యాటర్ల జాబితాలో బ్యాటింగ్‌ దిగ్గజం విరాట్‌ కోహ్లిని అధిగమించాడు. 

తాజా ఇన్నింగ్స్‌తో ఈ ఏడాది ఇషాన్‌ టీ20 పరుగుల సంఖ్య 783 పరుగులకు చేరగా.. 2022లో విరాట్ 781 పరుగులు చేశాడు. ఈ జాబితాలో పాక్‌ ఆటగాడు మహ్మద్‌ రిజ్వాన్‌ (2021లో 1326 పరుగులు) టాప్‌ ప్లేస్‌లో ఉన్నాడు. భారత్‌ తరఫున మాజీ కెప్టెన్‌ సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ (2022లో 1164 పరుగులు) అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు. 

ప్రస్తుతం సూపర్‌ ఫామ్‌లో ఉన్న ఇషాన్‌ ఈ ఏడాది స్కై రికార్డును కూడా బద్దలు కొట్టే అవకాశం ఉంది. మరో 381 పరుగులు చేస్తే స్కై రికార్డు.. మరో 543 పరుగులు చేస్తే మహ్మద్ రిజ్వాన్‌ను కూడా అధిగమించి ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పవచ్చు.

భారత్‌కు ఈ ఏడాది ఇంకా వెస్టిండీస్, న్యూజిలాండ్, శ్రీలంకలతో టీ20 సిరీస్‌లు ఉండటంతో పాటు ఆసియా క్రీడల్లో కూడా ఆడే అవకాశం ఉంది. దీంతో ఇషాన్ కిషన్‌కు ఈ రికార్డులను బద్దలు కొట్టే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి.

ఓ క్యాలెండర్ ఇయర్‌లో అత్యధిక టీ20 అంతర్జాతీయ పరుగులు చేసిన ఆటగాళ్లు:
* 1326 – మహ్మద్ రిజ్వాన్ (2021)
* 1164 – సూర్యకుమార్ యాదవ్ (2022)
* 996 – మహ్మద్ రిజ్వాన్ (2022)
* 939 – బాబర్ ఆజమ్ (2021)
* 936 – బ్రియాన్ బెన్నెట్ (2025)
* 859 – అభిషేక్ శర్మ (2025)
* 783 – ఇషాన్ కిషన్ (2026)
* 781 – విరాట్ కోహ్లీ (2022)

మ్యాచ్‌ విషయానికొస్తే.. ఇషాన్‌ రికార్డు ఇన్నింగ్స్‌ కారణంగా తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన భారత్‌ భారీ స్కోరు (219-5) సాధించింది. అనంతరం అభిషేక్‌ మూడు, యశ్ ఠాకూర్, ప్రిన్స్ యాదవ్ చెరో రెండు వికెట్లు తీయడంతో జింబాబ్వే 129 పరుగులకే ఆలౌటై, 90 పరుగుల భారీ తేడాతో పరాజయంపాలైంది. 

ఫలితంగా భారత్‌ మూడు మ్యాచ్‌ల ఈ సిరీస్‌ను 2-0తో కైవసం చేసుకుంది. ఈ సిరీస్‌లోని తొలి మ్యాచ్‌ టీమిండియానే గెలిచింది. నామమాత్రపు మూడో టీ20 ఇవాళే (జులై 26) జరుగనుంది. భారత టీ20 జట్టు కెప్టెన్‌గా శ్రేయస్‌ అ‍య్యర్‌కు ఇది తొలి సిరీస్‌ విజయం.

 

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