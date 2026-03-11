 ఇషాన్‌ కెరీర్‌ బెస్ట్‌.. శాంసన్‌ అదరహో | Ishan Kishan-Abhishek Sharma-Sanju Samson Career Best In ICC T20 Rankings | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ICC T20 Rankings: ఇషాన్‌ కెరీర్‌ బెస్ట్‌.. శాంసన్‌ అదరహో

Mar 11 2026 3:14 PM | Updated on Mar 11 2026 3:32 PM

Ishan Kishan-Abhishek Sharma-Sanju Samson Career Best In ICC T20 Rankings

భారత ఆటగాళ్ల సమిష్టి కృషితో టీ20 ప్రపంచకప్‌ నెగ్గిన టీమిండియా తాజాగా ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్‌లోనూ అదరగొట్టింది. బుధవారం అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ మండలి (ఐసీసీ) విడుదల చేసిన ర్యాంకింగ్స్‌లో భారత బ్యాటర్లు సత్తా చాటారు. భారత విధ్వంసక ఆల్‌రౌండర్‌ అభిషేక్‌ శర్మ (875 పాయింట్లు) తొలి స్థానాన్ని కాపాడుకున్నాడు. ఇక టీ20 ప్రపంచకప్‌లో 9 మ్యాచ్‌ల్లో 317 పరుగులతో భారత్‌ తరఫున రెండో టాప్‌ స్కోరర్‌గా నిలిచిన ఇషాన్‌ కిషన్‌ రెండు స్థానాలు మెరుగుపరుచుకొని 871 పాయింట్లతో రెండో ర్యాంకులో నిలిచి కెరీర్‌ బెస్ట్‌ సాధించాడు. 

మిగతా బ్యాటర్లలో తిలక్‌ వర్మ ఒక స్థానం దిగజారి 742 పాయింట్లతో ఏడో స్థానంలో నిలవగా.. కెప్టెన్‌ సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ రెండు స్థానాలు దిగజారి 722 పాయింట్లతో 9వ స్థానంలో ఉన్నాడు. ఇక టీ20 ప్రపంచకప్‌ హీరో సంజూ శాంసన్‌ ఏకంగా 18 స్థానాలు ఎగబాకి 637 పాయింట్లతో 22వ స్థానంలో నిలిచి తన కెరీర్‌లో బెస్ట్‌ ర్యాంకును అందుకున్నాడు. ఓవరాల్‌గా టాప్‌-10లో నలుగురు భారత బ్యాటర్లు చోటు దక్కించుకోవడం విశేషం. 

బౌలింగ్‌ విభాగంలో అఫ్గానిస్థాన్‌ బౌలర్‌ రషీద్‌ ఖాన్‌ ఒక స్థానం ఎగబాకి 753 పాయింట్లతో అగ్రస్థానంలో నిలిచాడు. ఇక టీమిండియా మిస్టరీ స్పిన్నర్‌ వరుణ్‌ చక్రవర్తి ఒక స్థానం దిగజారి 740 పాయింట్లతో రెండో స్థానంలో నిలవగా, పేసర్‌ జస్‌ప్రీత్‌ బుమ్రా ఒక స్థానం ఎగబాకి 702 పాయింట్లతో ఆరో స్థానం దక్కించుకున్నాడు. మిగతా టీమిండియా బౌలర్లలో అర్షదీప్‌ సింగ్‌ మూడు స్థానాలు దిగజారి 16వ స్థానంలో, అక్షర్‌ పటేల్‌ ఏకంగా ఆరు స్థానాలు ఎగబాకి 17వ స్థానానికి చేరుకున్నాడు. 

ఆల్‌రౌండర్ల విభాగానికి వస్తే జింబాబ్వే ఆల్‌రౌండర్‌ సికందర్‌ రజా, భారత ఆల్‌రౌండర్‌ హార్దిక్‌ పాండ్యా వరుసగా తొలి రెండు స్థానాల్లో నిలవగా, శివమ్‌ దూబే మాత్రం రెండు స్థానాలు దిగజారి 11వ స్థానానికి పడిపోయాడు.

చదవండి: టీమిండియా సిగ్గుపడు!.. మాజీ క్రికెటర్‌కు ఇచ్చిపడేసిన గంభీర్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్‌లో వేల్స్‌ మహిళల హాకీ జట్టు సందడి (ఫొటోలు)
photo 2

అంగరంగ వైభవంగా ఖాద్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి బ్రహ్మ రథోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్‌లో ఫోన్లు చోరీ.. మూడు కోట్ల విలువైన మొబైల్స్‌ రికవరీ (ఫొటోలు)
photo 4

'డాటర్ ఆఫ్ వరప్రసాద్ రావు' తెర వెనక ఇలా (ఫొటోలు)
photo 5

కూతురితో బిగ్‌బాస్ సోనియా హ్యాపీ మూమెంట్స్ (ఫొటోలు)

Video

View all
SBI Best Mutual Fund Scheme 1
Video_icon

నెలకు 10,000 కడితే 35 లక్షలు! SBI అదిరిపోయే స్కీమ్
Puri Jagannath And Surya Is A Crazy Combination 2
Video_icon

పూరి జగన్నాథ్ - సూర్య క్రేజీ కాంబినేషన్!
Air India Flight Hard Landing At Phuket Airport 3
Video_icon

రన్ వేపై దిగుతుండగా.. ఊడిన చక్రం.. ఎయిరిండియాకు తప్పిన ఘోర ప్రమాదం..

YS Jagan Satires On CM Chandrababu As Deputy PM Comments 4
Video_icon

చంద్రబాబు ఉప ప్రధానా..! ఓ రేంజ్ లో ఇచ్చి పడేసిన జగన్
MLA Kotamreddy Sridhar Reddy Demolished TDP Leader House 5
Video_icon

కోటం రెడ్డికి ఎదురు తిరిగినందుకు.. టీడీపీ నేత ఇల్లు కూల్చివేత..!
Advertisement
 