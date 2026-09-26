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ఆసియా గేమ్స్లో భారత్ ఖాతాలో మరో స్వర్ణం వచ్చి చేరింది. ఇప్పటికే మహిళల కబడ్డీ జట్టు స్వర్ణంతో మెరవగా, తాజాగా డిఫెండింగ్ చాంపియన్ భారత పురుషుల కబడ్డీ జట్టు కూడా పసిడి పతకం గెలుచుకుంది. శనివారం జరిగిన ఫైనల్లో భారత్ 40-34 తేడాతో ఇరాన్ను చిత్తు చేసి స్వర్ణం ఒడిసిపట్టింది.
తొలి హాఫ్లో భారత్కు ఇరాన్ గట్టి పోటీనిచ్చింది. ఒక దశలో 18-17తో సమానంగా నిలిచాయి. అయితే రెండో సగంలో భారత రైడర్లు విజృంభించి వరుస టాకిల్ పాయింట్లతో భారత్ ఆధిక్యాన్ని అంతకంతకూ పెంచుకుంటూ పోయారు. ఆట చివరి నిమిషాల్లో కాస్త హైడ్రామా నెలకొంది. చివర్లో ఇరాన్ మరో 5 పాయింట్లు సాధించి ఆధిక్యాన్ని తగ్గించగలిగిందే కానీ భారత్ చేతిలో ఓటమి తప్పించుకోలేకపోయింది.
పురుషుల కబడ్డీలో ఆసియా గేమ్స్లో భారత్ చాంపియన్స్గా నిలవడం ఇది వరుసగా తొమ్మిదో సారి కావడం విశేషం. 1990 నుంచి వరుసగా 9 సార్లు భారత పురుషుల కబడ్డీ జట్టు స్వర్ణ పతకాలు గెలుస్తూ వస్తోంది. ఆసియా గేమ్స్లో భారత్కు ఇది నాలుగో స్వర్ణం కాగా, ఇప్పటివరకు 4 స్వర్ణాలు, 11 రజతాలు, 13 కాంస్యాలు కలిపి మొత్తం 28 పతకాలు సాధించింది.
పతకాల పట్టికలో భారత్ ప్రస్తుతం పదో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. అంతకముందు మహిళల కబడ్డీ జట్టు కూడా స్వర్ణం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే. హోరాహోరీగా సాగిన ఫైనల్లో భారత్ 37-34 తేడాతో ఇరాన్ను చిత్తు చేసింది.
INDIA BEATS IRAN TWICE IN KABADDI FINALS AT ASIAN GAMES 2026! 🤩🔥
- Indian Men’s Team win the Gold 🥇
- Indian Women’s Team win the Gold 🥇
BOTH TEAM SUCCESSFULLY DEFENDS TITLE! pic.twitter.com/l2O4aO4rqb
— The Khel India (@TheKhelIndia) September 26, 2026
INDIAN MEN KABADDI AT ASIAN GAMES!
1990 🥇
1994 🥇
1998 🥇
2002🥇
2006🥇
2010 🥇
2014 🥇
2018 🥉
2022 🥇
2026 🥇
INDIA ARE NOW 9 TIMES CHAMPIONS! 🏆 pic.twitter.com/zBFc99cMUl
— The Khel India (@TheKhelIndia) September 26, 2026
India are Asian Games Kabaddi champions! 🇮🇳
Indian men's Kabaddi team beats Iran 40-34 in a thriller to win record-extending ninth gold medal at Asian Games.
2nd Gold of the day after Indian Women team hit the Golden glory 🫡🙌 pic.twitter.com/undO5ttwsJ
— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) September 26, 2026
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