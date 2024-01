INDA Vs ENGA: 5 వికెట్లతో చెలరేగిన భారత స్పిన్నర్‌.. ఇంగ్లండ్‌ చిత్తు

England Lions vs India A, 2nd unofficial Test: ఇంగ్లండ్‌ లయన్స్‌తో అనధికారిక రెండో టెస్టులో భారత-ఏ జట్టు ఘన విజయం సాధించింది. ఇంగ్లిష్‌ యువ జట్టును ఏకంగా ఇన్నింగ్స్‌ 16 పరుగుల తేడాతో మట్టికరిపించింది. సమిష్టి ప్రద​ర్శనతో ఈ సిరీస్‌లో తొలి గెలుపు నమోదు చేసింది.

భారత్‌-ఏ- ఇంగ్లండ్‌ లయన్స్‌ మధ్య మూడు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో భాగంగా తొలి అనధికారిక టెస్టు డ్రాగా ముగిసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో అహ్మదాబాద్‌ వేదికగా బుధవారం మొదలైన మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచిన ఇంగ్లండ్‌ తొలుత బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకుంది.

వాళ్లిద్దరి అద్భుత సెంచరీల కారణంగా

భారత బౌలర్ల విజృంభణ కారణంగా 52.4 ఓవర్లలో 152 పరుగులు చేసి ఆలౌట్‌ అయింది. దీంతో తొలి రోజే బ్యాటింగ్‌కు దిగిన ఇండియా-ఏ జట్టు భారీ స్కోరు చేసింది. ఓపెనర్‌, కెప్టెన్‌ అభిమన్యు ఈశ్వరన్‌(58) అర్ధ శతకంతో మెరవగా.. మరో ఓపెనర్‌ దేవ్‌దత్‌ పడిక్కల్‌ సెంచరీ(105)తో సత్తా చాటాడు. తిలక్‌ వర్మ 6 పరుగులకే అవుటై నిరాశ పరచగా.. నాలుగో నంబర్‌లో బ్యాటింగ్‌ చేసిన సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌ అద్భుత సెంచరీతో చెలరేగాడు.

Dear Sarfraz khan You deserves much better ball knowledge management,

But unfortunately we don't have we have crupt management ever,#SarfrazKhan #INDvsENG #INDAvENGA #INDvENG#ViratKohli #Ashwin #Jadejapic.twitter.com/fPB49WhrV4

— Captain of DC - PC (RP¹⁷ ) (@Branded_Tweet) January 24, 2024