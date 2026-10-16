 IND vs WI: ఐదో టీ20.. అభిమానులకు బ్యాడ్‌న్యూస్‌! | IND vs WI 5th T20I Series Decider In Doubt Rain In Bengaluru Fans Worried | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

IND vs WI: ఐదో టీ20.. అభిమానులకు బ్యాడ్‌న్యూస్‌!

Oct 16 2026 6:08 PM | Updated on Oct 16 2026 6:23 PM

IND vs WI 5th T20I Series Decider In Doubt Rain In Bengaluru Fans Worried

భారత జట్టు (PC: BCCI X)

టీమిండియా- వెస్టిండీస్‌ మధ్య ఐదు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌ రసవత్తరంగా సాగుతోంది. లక్నో వేదికగా తొలి టీ20లో భారత్‌ గెలవగా.. రాంచిలో జరిగిన రెండో రెండో మ్యాచ్‌లో కరేబియన్‌ జట్టు విజయం సాధించింది. అనంతరం ఇండోర్‌ మూడో మ్యాచ్‌ జరగ్గా టీమిండియా జయకేతనం ఎగుర వేసింది.

2-2తో సమంగా....
అయితే, హైదరాబాద్‌లో బుధవారం నాటి నాలుగో టీ20లో గెలిచి వెస్టిండీస్‌ ఈ సిరీస్‌ను 2-2తో సమం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇరుజట్ల మధ్య శనివారం జరిగే ఐదో టీ20తో సిరీస్‌ ఫలితం తేలనుంది. ఇందుకు బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియం వేదిక.

ప్రాక్టీస్‌ సెషన్‌ రద్దు
కాగా బెంగళూరులో శుక్రవారం భారీగా వర్షం పడింది. లోతట్టు ప్రాంతాలు కొన్ని నీటమునిగినట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో చిన్నస్వామి స్టేడియంలో జరగాల్సిన ప్రాక్టీస్‌ సెషన్‌ రద్దైపోయింది. ఇక శనివారం సైతం వాన పడే సూచనలు ఉన్నట్లు ఆక్యూవెదర్‌ తెలిపింది.

వర్షం పడేందుకు 90 శాతం అవకాశం
బెంగళూరులో శనివారం వర్షం పడేందుకు 90 శాతం అవకాశం ఉన్నట్లు ఆక్యూవెదర్‌ పేర్కొంది. మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు వర్షం పడేందుకు 11 శాతం, ఆ తర్వాత రెండు గంటల్లో వాన కురిసేందుకు 34 శాతం.. మూడు గంటల తర్వాత ఇందుకు 40 శాతం ఛాన్స్‌ ఉన్నట్లు తెలిపింది.

కాగా మ్యాచ్‌ ఏడు గంటలకు మొదలుకానుండగా.. ఆ సమయంలో వర్షం పడేందుకు 64 శాతం అవకాశం ఉందని.. రాత్రి పదకొండు గంటల వరకు కూడా వాన కొనసాగవచ్చని ఆక్యూ వెదర్‌ అంచనా వేసింది. 

నిరాశలో అభిమానులు
దీంతో బెంగళూరులో భారత్‌- విండీస్‌ మ్యాచ్‌ చూద్దామనుకున్న అభిమానులు నిరాశ చెందుతున్నారు. చిన్నదైన చిన్నస్వామి స్టేడియంలో పరుగుల వరద చూద్దామనుకుంటే.. వర్షం వల్ల అంతా తుడిచిపెట్టుకుపోయే పరిస్థితి వచ్చిందని సోషల్‌ మీడియా వేదికగా ఉసూరుమంటున్నారు.

చదవండి: IND vs WI: విండీస్‌తో ఐదో టీ20.. భువీకి చోటు: బీసీసీఐ ప్రకటన

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'జైలర్ 2' కటానా గర్ల్.. ఫొటోలు షేర్ చేసిన నటి
photo 2

'రామాయణ' కొత్త ట్రైలర్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 3

నవరాత్రి పూజల్లో హీరోయిన్ సారా అలీ ఖాన్.. (ఫోటోలు)
photo 4

తిరుమల : మోహినీ అలంకారంలో మలయప్ప స్వామి దర్శనం (ఫొటోలు)
photo 5

'కరికాల' చిత్రంలో సందీప్ కిషన్‌కి జోడీగా కేథరిన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
High Tension in Dharmavaram TDP Goons Attack on YSRCP Leaders 1
Video_icon

టీడీపీ గూండాలు దాడి చేసినా... వీల్ చైర్ లో కూర్చోబెట్టి కేతిరెడ్డి ర్యాలీ
Deep tragedy in Sri Sathya Sai district 2
Video_icon

శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో తీవ్ర విషాదం, ఈతకెళ్లి ఐదుగురు మహిళలు మృతి
35cm Roundworm Found in Woman’s Food Pipe 3
Video_icon

కడుపులో పాము.. ఉలిక్కిపడ్డ డాక్టర్లు..! ఎలా వెళ్లిందో తెలిస్తే ఎప్పటికీ ఆ పని చేయరు...!
Big Shock To Pawan Kalyan Venkatagiri Janasena Leader Joins YSRCP 4
Video_icon

YSRCP లో చేరిన జనసేన కీలక నేత గూడూరు వెంకటేశ్వరులు
YS Pramilamma filed her nomination 5
Video_icon

ఎన్నికలు సజావుగా జరిగితే విజయం మాదే..
Advertisement
 