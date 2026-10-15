 ఏపీకి వర్ష సూచన.. పిడుగులు పడే ప్రమాదం | AP Rainfall Weather Alert Heavy To Moderate Rains | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఏపీకి వర్ష సూచన.. పిడుగులు పడే ప్రమాదం

Oct 15 2026 3:18 PM | Updated on Oct 15 2026 3:25 PM

AP Rainfall Weather Alert Heavy To Moderate Rains

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పలు జిల‍్లాల్లో రాబోయే 3 గంటల‍్లో పిడుగులు పడే ప్రమాదం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది. చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్ ప్రకటించింది. చిత్తూరు, పుత్తూరు, సత్యవేడు, శ్రీసిటీ, తడ పరిసర ప్రాంతాలలో పిడుగులతో కూడిన ఓ మోస్తరు వర్షం పడుతుందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. 40-50 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని చెప్పింది. 

గుంటూరు, పల్నాడు, ప్రకాశం, మార్కాపురం, నంద్యాల, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్ ప్రకటించింది. ఆయా ప్రాంతాలల్లో చెదురుమదురుగా పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని చెప్పింది. ఆయా ప‍్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల : కల్పవృక్ష వాహనంపై శ్రీ మలయప్పస్వామి కటాక్షం (ఫొటోలు)
photo 2

సందీప్ కిషన్ కొత్త సినిమా 'కరికాల' సినిమా ప్రారంభోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 3

ఇటలీ ట్రిప్‌లో కిరణ్ అబ్బవరం సతీమణి రహస్య గోరఖ్.. (ఫోటోలు)
photo 4

ఇంద్రకీలాద్రిపై వైభవంగా దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 5

‘క్రేజీ కళ్యాణం’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Jailer 2 Movie Public Talk 1
Video_icon

హృతిక్ రోషన్ ఎంట్రీ... పేపర్లు లేక... డబ్బులు చించి విసిరేశా...
Banking & IT Stocks Rally 2
Video_icon

భారీ లాభాల్లో బ్యాంకింగ్, ఐటీ షేర్లు
Tragedy in Pakistan | School Roof Collapse Kills 18 3
Video_icon

పాకిస్తాన్ లో ఘోర విషాదం.. స్కూల్ పైకప్పు కూలి 18 మంది మృతి
CJI Serious On Congress Supreme Court March 4
Video_icon

రాహుల్ గాంధీ తీరుపై సుప్రీంకోర్టు సీరియస్
TDP Leader Suribabu Raju Emotional Video, Peddapuram Municipal Chairman Seat Controversy 5
Video_icon

పెద్దాపురంలో టీడీపీ కార్యకర్త హుల్ చల్, కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న సూరిబాబు రాజు
Advertisement
 