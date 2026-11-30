దేశంలో పాడ్కాస్ట్ వినియోగదారుల్లో 85 శాతం మంది యూట్యూబ్ వైపే మొగ్గు
రోజూవారీ ఆడియో పాడ్కాస్టింగ్లో మాత్రం గానా, జియోసావన్ టాప్
ఎస్ అండ్ పీ గ్లోబల్ సర్వేలో వెల్లడి
అత్యంత వినోద, సమాచార మాధ్యమంగా ఎదుగుతున్న పాడ్కాస్టింగ్
సాక్షి, అమరావతి: దేశంలో పాడ్కాస్టింగ్ వేదికల్లో యూట్యూబ్ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. అయితే వినియోగదారుల సంఖ్యలో ముందున్న యూట్యూబ్.. రోజువారీ వినియోగం, ఆ మేరకు శ్రోతలను ఆకర్షించే విషయంలో మాత్రం వెనుకబడింది. స్వదేశీ సంగీత ప్రసార వేదికలైన గానా, జియోసావన్ ఈ విషయంలో ముందంజలో ఉన్నాయి. అంటే ఎక్కువ మంది వినియోగదారులను చేరుకోవడం వేరు.. వారిని నిత్యం తమ వేదికపైకి రప్పించడం వేరని తాజా సర్వే స్పష్టం చేస్తోంది. ఎస్ అండ్ పీ గ్లోబల్ మార్కెట్ ఇంటెలిజెన్స్ కాగన్ నిర్వహించిన 2026 ఆసియా పసిఫిక్ వినియోగదారుల అభిప్రాయ సేకరణలో ఈ అంశాలు వెల్లడయ్యాయి. ప్రతి 100 మంది పాడ్కాస్ట్ శ్రోతల్లో దాదాపు 85 మందికి పైగా యూట్యూబ్ను ఉపయోగిస్తున్నారు. పాడ్కాస్ట్ వినియోగదారుల్లో యూట్యూబ్ తర్వాత స్పాటిఫై రెండో స్థానంలో ఉండగా.. జియోసావన్, గానా తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నాయి.
అమెజాన్కు చెందిన ఆడిబుల్, పాకెట్ ఎఫ్ఎం, కూకూ ఎఫ్ఎం వేదికల వినియోగం ఒక్కొక్కటి 15 శాతం కంటే తక్కువగా ఉంది. ఈ వేదికలు ప్రధానంగా ఆడియో పుస్తకాలు, ధారావాహిక ఆడియో కథనాలపై దృష్టి సారిస్తున్నాయి. ఇద్దరు వ్యక్తులు మైక్ ముందు ముఖాముఖీ మాట్లాడుకునే కార్యక్రమం పాడ్కాస్టింగ్.. దేశంలో వేగంగా ప్రజాదరణ పొందుతున్న వినోద, సమాచార మాధ్యమంగా ఎదుగుతోందని సర్వే పేర్కొంటోంది.
రోజూవారీలో 54 శాతంతో గానా టాప్
వినియోగదారుల్లో రోజూ పాడ్కాస్ట్లు వినేవారి శాతాన్ని పరిశీలిస్తే పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంది. ఈ విభాగంలో 54 శాతంతో గానా అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. 46 శాతంతో జియోసావన్ రెండో స్థానంలో ఉంది. స్పాటిఫైలో ఈ శాతం 39గా ఉండగా.. అత్యధిక వినియోగదారులున్న యూట్యూబ్లో కేవలం 35 శాతమే నమోదైంది.
ఇంట్లోనే ఎక్కువమంది వింటున్నారు
దేశంలో పాడ్కాస్ట్ వినియోగం తరచుగా జరుగుతున్నప్పటికీ.. ఎక్కువ మంది ఇంటి వద్దే వింటున్నారు. దాదాపు 85 శాతం మంది వారానికి కనీసం ఒక్కసారైనా పాడ్కాస్ట్లు వింటున్నారు. వీరిలో 82 శాతం మంది ప్రధానంగా ఇంట్లోనే వినేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. పని ప్రదేశాల్లో వినేవారు 9 శాతం కాగా.. ప్రయాణ సమయంలో వినేవారు కేవలం 7 శాతమే ఉన్నారు.
యువత, విద్యావంతులే అధికం
పాడ్కాస్ట్ శ్రోతల్లో దాదాపు 74 శాతం మంది కళాశాల, విశ్వవిద్యాలయ లేదా అంతకంటే ఉన్నత విద్యార్హతలు కలిగి ఉన్నారు. దాదాపు 70 శాతం మంది 45 ఏళ్లలోపు వారే. 25–34 ఏళ్ల మధ్య వయస్కులు అత్యధికంగా ఉన్నారు. ప్రాంతీయ యాప్లలో ఈ ధోరణి మరింత ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. జియోసావన్ వినియోగదారుల్లో 81 శాతం మంది, గానా వినియోగదారుల్లో 75 శాతం మంది 45 ఏళ్లలోపు వారే.
కామెడీ, క్రీడలు, వార్తలకు ఆదరణ
పాడ్కాస్ట్ అంశాల్లో కామెడీకి అత్యధికంగా 55 శాతం మంది ఆదరణ చూపుతున్నారు. 53 శాతంతో క్రీడలు రెండో స్థానంలో ఉండగా.. వార్తలు, రాజకీయాలకు 51 శాతం మంది ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయితే కొన్ని ప్రత్యేక వేదికల్లో నిర్దిష్ట అంశాలపై ఆసక్తి ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. హబ్హాపర్ వినియోగదారుల్లో 88 శాతం మంది క్రైమ్ కథనాలు వింటుండగా.. ఇయర్షాట్ వినియోగదారుల్లో 81 శాతం మంది ఆటలు, అభిరుచులకు సంబంధించిన అంశాలను ఇష్టపడుతున్నారు. ప్రత్యేక అంశాలపై దృష్టి సారించే వేదికలు నిర్దిష్ట శ్రోతల వర్గాలను ఆకర్షిస్తున్నాయని ఈ గణాంకాలు సూచిస్తున్నాయి.