Ind vs SA 2023 Test Series: కేఎల్‌ రాహుల్‌.. పరిమిత ఓవర్ల క్రికెట్‌లో టీమిండియా వికెట్‌ కీపర్‌గా, బ్యాటర్‌గా రాణిస్తున్నాడు. కెరీర్‌ ఆరంభంలో ఓపెనర్‌గా పాతుకుపోయిన ఈ కర్ణాటక ఆటగాడు గత కొన్నేళ్లుగా మిడిలార్డర్‌లో బ్యాటింగ్‌ చేస్తున్నాడు. ముఖ్యంగా.. కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మకు జోడీ శుబ్‌మన్‌ గిల్‌ మూడు ఫార్మాట్లలో స్థానం సుస్థిరం చేసుకోవడంతో.. అవసరాన్ని బట్టి నాలుగు లేదంటే ఐదు స్థానాల్లో బరిలోకి దిగుతున్నాడు.

అంతేకాదు.. గతానికి భిన్నంగా ఇటీవలి కాలంలో వన్డే, టీ20 ఫార్మాట్లలో టీమిండియాకు వికెట్‌ కీపింగ్‌ ఆప్షన్లలో మొదటి ప్రాధాన్యంగా మారాడు. వన్డే వరల్డ్‌కప్‌-2023లో బ్యాటింగ్‌తో పాటు, అద్భుతమైన కీపింగ్‌ నైపుణ్యాలతో ఆకట్టుకుని జట్టు విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించాడు.

పంత్‌ ఉంటే పరిస్థితి వేరేలా ఉండేది

అయితే, టెస్టుల్లో మాత్రం వికెట్‌ కీపర్‌గా కేఎల్‌ రాహుల్‌కు మెరుగైన రికార్డు లేదు. ముఖ్యంగా రిషభ్‌ పంత్‌ జట్టులో ఉంటే అతడికి జట్టులో అసలు స్థానమే కరువయ్యే పరిస్థితి. కానీ.. రోడ్డు ప్రమాదం కారణంగా పంత్‌ సుదీర్ఘకాలంగా ఆటకు దూరమైన నేపథ్యంలో వికెట్‌ కీపర్‌గా కాకపోయినా.. స్పెషలిస్టు బ్యాటర్‌గానైనా రాహుల్‌ జట్టులో చోటు సంపాదిస్తున్నాడు.

ఆసీస్‌తో సిరీస్‌ నుంచి భరత్‌ వికెట్‌ కీపర్‌

పంత్‌ గైర్హాజరీలో బోర్డర్‌- గావస్కర్‌ ట్రోఫీ(ఆసీస్‌ వర్సెస్‌ ఇండియా) నుంచి ఆంధ్ర క్రికెటర్‌ కోన శ్రీకర్‌ భరత్‌ టెస్టుల్లో టీమిండియా వికెట్‌ కీపర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నాడు. అయితే, సౌతాఫ్రికాతో టెస్టు సిరీస్‌లో భరత్‌ను కాదని కేఎల్‌ రాహుల్‌కే కీపర్‌గా బాధ్యతలు అప్పజెప్పనున్నారు. ఈ విషయాన్ని టీమిండియా హెడ్‌కోచ్‌ రాహుల్‌ ద్రవిడ్‌ ధ్రువీకరించాడు.

ఇషాన్‌ ఇంకా నిరూపించుకోనే లేదు

ఇషాన్‌ కిషన్‌ జట్టుతో లేడు కాబట్టి వికెట్‌ కీపర్‌గా కేఎల్‌ రాహుల్‌ మాత్రమే తమకు మిగిలి ఉన్న ఆప్షన్‌ అని పేర్కొన్నాడు. గత ఐదారు నెలలుగా రాహుల్‌ కీపింగ్‌ నైపుణ్యాలను మరింత మెరుగుపరచుకున్నాడన్న ద్రవిడ్‌.. సౌతాఫ్రికాలో అతడికి గట్టి సవాలు ఎదురుకానుందని పేర్కొన్నాడు.

రాహుల్‌ వైపే మొగ్గు చూపిన ద్రవిడ్‌

అయితే, ఇక్కడ పెద్దగా స్పిన్‌ బౌలింగ్‌కు ఆస్కారం లేదు కాబట్టి.. కేఎల్‌ రాహుల్‌ మెరుగ్గానే కీపింగ్‌ చేస్తాడని భావిస్తున్నట్లు ద్రవిడ్‌ ప్రెస్‌ కాన్ఫరెన్స్‌లో పేర్కొన్నాడు. రాహుల్‌ తన పాత్రకు పూర్తి న్యాయం చేస్తాడనే నమ్మకం ఉందని తెలిపాడు.

తప్పుబట్టిన మాజీ వికెట్‌ కీపర్‌

ఈ విషయంపై స్పందించిన టీమిండియా మాజీ వికెట్‌ కీపర్‌ పార్థివ్‌ పటేల్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ నిర్ణయాన్ని తప్పుబట్టాడు. కేఎల్‌ రాహుల్‌ను టెస్టుల్లో కీపర్‌గా ఆడించడం సరికాదని పేర్కొన్నాడు. ఈ మేరకు ఎక్స్‌(ట్విటర్‌) వేదికగా తన అభిప్రాయం పంచుకున్నాడు.

india’s test match wicketkeeper should be someone who is keeping regularly in ranji trophy or first class cricket….#imho #INDvSA #IndianCricket

— parthiv patel (@parthiv9) December 24, 2023