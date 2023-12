South Africa vs India, 1st Test- Centurion: సౌతాఫ్రికాతో తొలి టెస్టులో టీమిండియా వికెట్‌ కీపర్‌ బ్యాటర్‌ కేఎల్‌ రాహుల్‌ సెంచరీతో మెరిశాడు. సహచరులంతా ప్రొటిస్‌ పేస్‌ దళానికి బెంబేలెత్తిన వేళ జట్టును ఆదుకునేందుకు తానున్నానంటూ ముందుకు వచ్చి సత్తా చాటాడు. తొలి రోజు ఆట సందర్భంగా అర్ధ శతకం పూర్తి చేసి ఆలౌట్‌ గండం నుంచి తప్పించిన ఈ కర్ణాటక బ్యాటర్‌.. సెంచూరియన్‌ వేదికగా బుధవారం శతకం సాధించాడు.

అప్పుడు 123...

భారత ఇన్నింగ్స్‌లో 65.6వ ఓవర్‌ వద్ద గెరాల్డ్‌ కొయెట్జీ బౌలింగ్‌లో సిక్సర్‌తో వంద పరుగుల మార్కు అందుకున్నాడు. ఈ సందర్భంగా కేఎల్‌ రాహుల్‌ ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పాడు. సెంచూరియన్‌లో అత్యధిక సెంచరీలు చేసిన పర్యాటక జట్టు బ్యాటర్‌గా చరిత్ర సృష్టించాడు.

టీమిండియా 2021/22 టూర్‌ సందర్భంగా సెంచూరియన్‌లో 123(260 బంతుల్లో) పరుగులు సాధించిన రాహుల్‌.. తాజాగా 101(133 బంతులు) చేశాడు. ఇక రాహుల్‌ అద్భుత సెంచరీ కారణంగా భారత్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 245 పరుగులు చేయగలిగింది.

